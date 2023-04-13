Лондонский Челси уступил Реалу (0:2) в первом четвертьфинале Лиги чемпионов. Подопечные Фрэнка Лэмпарда четвертый матч подряд покидают поле без забитых мячей.

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Это же было уже

По сообщению статистического портала Opta, команда Мудрика повторила свой антирекорд, установившийся в 1993 году. Тогда "синие" тоже четыре матча не могли забить во всех турнирах, в которых принимали участие.

В нынешнем сезоне футболисты Челси не смогли реализовать свои голевые моменты в трех матчах АПЛ: против Астон Виллы (0:2), Ливерпуля (0:0) и Вулверхэмптона (0:1), а также против Реала (0:2) в ЛЧ. Отметим, что в трех поединках чемпионата принимал участие Михаил Мудрик. И если в матче против "вилланов" он играл со стартовых минут, то в двух следующих выходил на последние минуты встречи. А в поединке против "сливочных" Лэмпард вообще не воспользовался услугами украинского вингера. Однако это не улучшило реализацию моментов.

Очевидно, что игровой кризис "пенсионеров" не связан только с длительной адаптацией Мудрика. Большое количество новичков не позволяет сбалансировать состав и показывать стабильные результаты. Постоянные изменения на тренерском мостике тоже не способствуют улучшению результатов.

Следующий поединок против Брайтона Де Дзерби будет не из легких для кризисного Челси. Игра против "чаек" состоится в субботу 15 апреля. Будем надеяться, что Мудрик получит шанс сыграть против команды своего бывшего тренера, давшего ему путевку в большой футбол.