Реал – Челси 2:0

Голы: Бензема, 21, Ассенсио, 74.

В 1/4 финала Лиги чемпионов жребий свел победителей двух последних сезонов турнира – Реал и Челси. Обе команды уже фактически упустили шансы на чемпионство, а лондонцы еще и могут не попасть в еврокубковую зону, пишет 24 канал.

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Этот год для "синих" кажется очень плохим. Несмотря на успехи в ЛЧ "синие", застряли в середине турнирной таблицы АПЛ и уже попрощались с надеждами вернуться в главный турнир Европы через чемпионат.

Мудрик и Лунин в запасе

Поэтому единственный выход для команды Фрэнка Лэмпарда – выиграть эту самую Лигу чемпионов. Реал же на первой стадии плей-офф прошел Ливерпуль и был готов к победе над очередным соперником из Англии.

В поединке в Мадриде могло состояться "украинское дерби". Но тренеры ожидаемо оставили Андрея Лунина и Михаила Мудрика на скамейке запасных. Первый тайм прошел при равной игре, Челси создавал моментов не меньше оппонента.

Преимущество в классе при равной игре

Впрочем, открыть счет смогли именно хозяева. Кулибали проспал заброс от Карвахаля на Винисиуса, дав бразильцу пробить с близкого расстояния. Мяч отбил Аррисабалага, но первым на добивании был Бензема, доставивший его в пустые ворота.

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После перерыва лондонцы снова не проигрывали сопернику по игре. Но в этот раз гостей подвели Кукурелья и Чилвелл. Испанец вышел на замену и уже через три минуты проспал забегание Родриго.

Бразилец вышел бы один на один с вратарем Челси, но его откровения сбил Чилвелл. Как следствие, судья выписал Бену красную карточку, оставив подопечных Лэмпарда в меньшинстве.

Последствия удаления

После этого Челси расклеился, отдал инициативу и явно не был против уйти с поля из-за минимального поражения. Реал же это почувствовал и прижал лондонцев к воротам. В конце концов подопечные Анчелотти забили второй гол.

На 71 минуте Марко Асенсио вышел на замену, а уже через три минуты точно пробил с линии штрафной после паса от Винисиуса. Реал хотел забить и третий, но Челси удалось избежать разгрома.

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Михаил Мудрик так весь матч и провел на скамье. Этот счет делает мадридцев очевидным фаворитом в дуэли. Ответный матч пройдет через неделю, 18 апреля, в Лондоне на "Стэмфорд Бридж".