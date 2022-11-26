Итоги шестого дня ЧМ-2022: вылет Катара, неожиданный Иран и лучший бомбардир из Эквадора

В Катаре прошел шестой игровой день, в котором команды забили 8 голов. Снова Мундиаль обрадовал неожиданными результатами, которые стали сюрпризом для болельщиков. Подводим итоги чемпионата мира за 25 ноября.

На чемпионате мира 2022 завершился шестой игровой день. Уэльс неожиданно уступил Ирану на последних минутах матча, Катар заслуженно покинет турнир, а сборная Англии разочаровала бледной игрой в поединке с командой СЩА. 24 канал подводит итоги пятницы.

Следите с нами Чемпионат мира по футболу 2022: календарь и результаты матчей

Матчи дня:

Уэльс – Иран 0:2 (Чемши, 90+8, Резаэян, 90+11)

(Чемши, 90+8, Резаэян, 90+11) Катар – Сенегал 1:3 (Мунтари, 78 – Диа, 41, Диед, 48, Дьенг, 84)

(Мунтари, 78 – Диа, 41, Диед, 48, Дьенг, 84) Нидерланды – Эквадор 1:1 (Гакпо, 6 – Валенсия, 49)

(Гакпо, 6 – Валенсия, 49) Англия – США 0:0

Иран воспользовался растерянностью Уэльса

Аутсайдер группы В сборная Ирана создала настоящую сенсацию на турнире и вернула интригу в группу В. События матча в основное время не предусматривали особых проблем для Бейла и компании.

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Но удаление голкипера Уэльса Хеннесси свели на нет все усилия команды. Иранцы воспользовались численным преимуществом и на последних минутах компенсированного времени забили два гола. Уэльс сохраняет призрачные шансы продолжить выступления на Мундиале, но теперь их судьба зависит не только от них.

Видеообзор матча Уэльс – Иран

Закономерный вылет хозяев чемпионата

Сборная Катара проводила второй матч на турнире против Сенегала. Поражение в этом матче определило неудачника группы А.

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И хотя катарцы не выглядели безнадежными и даже сумели забить первый гол на чемпионате, но все же заслуженно проиграли представителю Африки (1:3). Сенегал в последнем туре сыграет против Экватора и, скорее всего, в этом противостоянии решится судьба второй путевки.

Видеообзор матча Катар – Сенегал

Валенсия становится лидером бомбардиров Мундиаля

Сборная Эквадора уверенно провела поединок против Нидерландов. Более того, именно южноамериканцы были ближе к победе.

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Ветеран эквадорцев Эннер Валенсия забил в ворота "оранжевых" свой третий гол на чемпионате и возглавил бомбардирскую гонку. Правда, в конце поединка 33-летний форвард получил травму и пока неизвестно, сможет ли он продолжить выступления на Мундиале.

Видеообзор матча Нидерланды – Эквадор

Вызывающие американцы и беспомощные "три льва"

Результат матча, а особенно бледная игра сборной Англии в матче против США, стала самым большим разочарованием шестого игрового дня. После победы в первом туре над иранцами (6:2) все ожидали не менее яркого матча.

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Впрочем, уверенная игра американцев, нейтрализовавших опасность атакующего звена англичан, также заслуживает уважения. В последнем матче сборная США сыграет принципиальный матч против Ирана, в котором определится обладатель путевки в плей-офф. Команду Гарета Саутгейта в последнем поединке против Уэльса вполне удовлетворит ничья.

Видеообзор матча Англия – США

В субботу, 26 ноября, болельщики футбола узнают, продолжит ли выступления на Мундиале Месси и компания, действующие чемпионы мира сыграют против Дании, а сенсационная Саудовская Аравия сыграет с командой Польши.