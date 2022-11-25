Форвард "Ла Три" Эннер Валенсия стал автором гола в ворота Нидерландов (1:1) . Благодаря этому результативному удару эквадорец единолично возглавил список бомбардиров ЧМ-2022.

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Однако яркое впечатление от игры 33-летнего нападающего испортила травма, полученная в конце поединка. Из-за повреждения на 90-й минуте Валенсию заменил Кевин Родригес.

Насколько серьезною травму получил форвард станет известно впоследствии. Валенсия не смог самостоятельно покинуть поле, а только на носилках с помощью медиков.

Эннер Валения получил травму в матче против Нидерландов / B/R Football

Отметим, что нынешний чемпионат мира сопровождает большое количество травм. Вчерашний матч против Сербии не смог доиграть бразилец Неймар. А в матче с Аргентиной ужасную травму получил защитник Саудовской Аравии Яссер аль-Шахрани.

Свой следующий поединок сборная Эквадора сыграет 29 ноября против Сенегала.