Украина сыграет против Португалии: где и когда смотреть матч 1/8 финала Евро-2023 по волейболу

Мужская сборная Украины вышла в раунд плей-офф чемпионата Европы по волейболу. Определились дата и время поединка 1/8 финала Украина – Португалия.

Подопечные Угиса Крастиньша в последнем матче группового раунда Евроволей-2023 победили Испанию (3:0) и обеспечили выход в 1/8 финала турнира. На этой стадии "сине-желтые" сыграют против сборной Португалии, сообщает 24 Канал.

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Когда будет матч Украина – Португалия

Европейская конфедерация волейбола (CEV) определила даты и время начала всех матчей 1/8 финала ЧЕ-2023. Свой следующий поединок "сине-желтые" сыграют в субботу, 9 сентября. Сборная Украины проведет встречу с португальцами в болгарской Варне. Игра начнется в 20:30 по киевскому времени.

За трансляцией матча 1/8 финала чемпионата Европы Украина – Португалия можно будет следить на сайте Суспильне Спорт. Кроме того, поединок покажет телеканал Суспильне спорт, а также местные телеканалы Суспильного.

Расписание всех матчей 1/8 финала Евро-2023

Пятница, 8 сентября, 17.30. Хорватия – Румыния

Пятница, 8 сентября, 20.30. Франция – Болгария

Суббота, 9 сентября, 17:30. Словения – Турция

Суббота, 9 сентября, 19:00. Италия – Северная Македония

Суббота, 9 сентября, 20:30. Португалия – Украина

Суббота, 9 сентября, 22:00. Нидерланды – Германия

Воскресенье, 10 сентября, 19:00. Сербия – Чехия

Воскресенье, 10 сентября, 22:00. Польша – Бельгия

Отметим, что сборная Украины дважды встречалась с Португалией в рамках чемпионатов Европы. В 2005 году победу праздновали португальцы – 3:2. А на прошлом ЧЕ-2021 "сине-желтые" взяли реванш с таким же счетом по сетам – 3:2.

Украина на Евро-2023

Напомним, что на групповом этапе ЧЕ-2023 подопечные Крастиньша провалили старт турнира, проиграв три подряд поединка: Словении (1:3), Хорватии (2:3) и Болгарии (1:3). Однако в двух последних матчах украинцы одержали победы: Финляндия (3:2), Испания (3:0). Это позволило нашей команде финишировать на третьей строчке в группе В и выйти в 1/8 финала Евроволей-2023.