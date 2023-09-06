Сборная Украины по волейболу в матче 5-го тура группового этапа победила по сетам 3:0 Испанию и запрыгнула на последнюю ступеньку поезда, отправлявшегося в плей-офф Евроволей-2023. Украинцам оставалось дождаться результата матча Болгария – Словения, после которого произошло окончательное распределение мест в группе В, сообщает 24 Канал.
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В заключительном матче группы В Словения обыграла Болгарию со счетом 3:0. Этот результат позволил Украине финишировать на третьем месте и получить в сопернике вторую команду из группы D. Таким образом, в 1/8 финала подопечные Крастиньша сыграют против Португалии. В настоящее время точная дата поединка неизвестна. Ориентировочно матч состоится 8 или 9 сентября.
Если Украина пройдет в Португалию, то в четвертьфинале сыграет против победителя пары Словения – Турция.
Соперник Украины в 1/8 финала ЧЕ
- В мировом рейтинге сборная Португалии занимает 22 строчку, тогда как Украина – 15-ю.
- Самым высоким достижением португальцев на чемпионате Европы было 4 место в далеком 1948 году.
- В нынешнем сезоне Евролиги Португалия заняла второе место в группе и не попала в плей-офф.
- На чемпионате Европы-2023 португальцы обыграли Турцию (3:2), Израиль (3:0) и Румынию (3:0). Однако уступили Греции (2:3) и Франции (1:3).