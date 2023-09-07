Підопічні Угіса Крастіньша в останньому матчі групового раунду Євроволей-2023 перемогли Іспанію (3:0) та забезпечили вихід у 1/8 фіналу турніру. На цій стадії "синьо-жовті" зіграють проти збірної Португалії, повідомляє 24 Канал.

Читайте також П'ять європейських країн бойкотували Конгрес з волейболу через участь росіян та білорусів

Коли буде матч Україна – Португалія

Європейська конфедерація волейболу (CEV) визначила дати й час початку всіх матчів 1/8 фіналу ЧЄ-2023. Свій наступний поєдинок "синьо-жовті" зіграють у суботу, 9 вересня. Збірна України проведе зустріч з португальцями у болгарській Варні. Гра розпочнеться о 20:30 за київським часом.

За трансляцією матчу 1/8 фіналу чемпіонату Європи Україна – Португалія можна буде слідкувати на сайті Суспільне Спорт. Крім того, поєдинок покаже телеканал Суспільне Спорт, а також місцеві телеканали Суспільного.

Розклад усіх матчів 1/8 фіналу Євро-2023

П'ятниця, 8 вересня, 17:30. Хорватія – Румунія

П'ятниця, 8 вересня, 20:30. Франція – Болгарія

Субота, 9 вересня, 17:30. Словенія – Туреччина

Субота, 9 вересня, 19:00. Італія – Північна Македонія

Субота, 9 вересня, 20:30. Португалія – Україна

Субота, 9 вересня, 22:00. Нідерланди – Німеччина

Неділя, 10 вересня, 19:00. Сербія – Чехія

Неділя, 10 вересня, 22:00. Польща – Бельгія

Зазначимо, що збірна України двічі зустрічалася з Португалією в рамках чемпіонатів Європи. У 2005 році перемогу святкували португальці – 3:2. А на минулому ЧЄ-2021 "синьо-жовті" взяли реванш з таким же рахунком за сетами – 3:2.

Україна на Євро-2023

Нагадаємо, що на груповому етапі ЧЄ-2023 підопічні Крастіньша провалили старт турніру, програвши три поспіль поєдинки: Словенії (1:3), Хорватії (2:3) та Болгарії (1:3). Проте у двох останніх матчах українці здобули перемоги: Фінляндія (3:2), Іспанія (3:0). Це дозволило нашій команді фінішувати на третій сходинці в групі В та вийти до 1/8 фіналу Євроволей-2023.