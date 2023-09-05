Испания – Украина 0:3 (21:25, 21:25, 19:25)

Сборная Украины провально начала Евроволей-2023, проиграв три стартовых встречи. Волевая победа над финнами вернула украинцев в игру, сообщает 24 Канал.

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Заслуженная победа украинцев

В заключительном туре группового этапа подопечным Угиса Крастиньша противостояла сборная Испании. Чтобы продолжить выступление на Евро-2023, нашим ребятам нужно было побеждать с общим счетом 3:0 или 3:1.

Стартовый сет лучше начали испанцы, которые повели в счете. Однако украинцы быстро вернули статус-кво и отыгрались, завершив с преимуществом в четыре очка.

Второй сет тоже закончился с тем же счетом в пользу Украины – 25:21. Третью партию "сине-желтые" уверенно завершили с преимуществом в шесть очков. Это позволило команде Крастиньша одержать победу 3:0 и выйти в плей-офф ЧЕ-2023. Самыми результативными игроками в матче против испанцев стали Василий Тупчий и Олег Плотницкий, на счету которых по 15 очков.

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