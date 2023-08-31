Сборная Украины с поражения стартовала на чемпионате Европы – уступила Словении. А во втором туре пришлось играть против Хорватии. Украинцам нужно было побеждать, чтобы иметь хорошие шансы выйти из группы.

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Для сборной Украины это была четвертая встреча против Хорватии в 2023 году. И три предыдущих матча завершились победой украинцев – сначала в групповом раунде "Золотой Евролиги" (3:0 и 3:0), а затем в полуфинале – 3:1.

Но на чемпионате Европы хорваты взяли реванш. Хотя игра началась с преимущества сборной Украины, которая и выиграла первый сет 25:17. Но второй сет, прошедший в довольно близкой борьбе, закончился победой хорватов 22:25.

В третьем сете снова преимущество было у украинцев, которые ни разу не дали сопернику повести в счете. Так что забрали этот сет со счетом 25:20.

Как уверенно, украинцы выиграли третий сет, так они и проиграли четвертый сет. Там тоже было постоянное преимущество хорватов в счете, и закончилось все 25:15.

Так что матч перешел на тайбрейк. Здесь игра напоминала качели, когда преимущество в счете переходило от одной команды к другой без значительного отрыва. Но закончилось победой хорватов 15:13.

Украина – Хорватия 2:3 (25:17, 22:25, 25:20, 15:25, 13:15)

В итоге Украина потерпела второе поражение на чемпионате Европы. И после двух туров набрала только одно очко. Команда пока занимает пятое место в группе. А в 1/8 финала выйдут четыре лучшие команды из группы.

У Украины осталось еще три матча на групповом этапе: против Болгарии 2 сентября, Финляндии – 4 сентября и Испании – 5 сентября.