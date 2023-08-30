Словения – Украина 3:1 (23:25, 25:22, 25:20, 25:20) Поединок для подопечных Крастиньша начался не слишком удачно. Словенцы постоянно вели с преимуществом в 3-4 балла. Хозяева матча владели преимуществом к счету 16:12 в первом сете, сообщает24 Канал. Читайте также В шаге от камбека: женская сборная Украины по волейболу закончила выступления на Евро – видео Тогда украинская сборная взяла пять очков и смогла перевернуть игру с "ног на голову". Счет стал уже почти равным 16:15. Далее команды в очень жаркой борьбе брали по очереди очки, но украинцы проявили большую жажду победы, да и фарт был на стороне "сине-желтых". Первый сет с собой забрали подопечные Крастиньша с преимуществом в два очка – 23:25. Это выигранное начало вселило надежды у фанатов украинской мужской сборной по волейболу. Следующий сет происходил по сценарию первого. И снова словенцы имели незначительное преимущество в счете, но украинцы то и дело догоняли соперника. И снова была бескомпромиссная борьба на площадке до самого конца сета. Но, к сожалению, словенцы при счете 23:22 взяли еще две подачи 25:22. Третий сет проходил уже под контролем действующих вице-чемпионов, уже со старта захвативших преимущество. Которую впоследствии и довели до победного счета 25:20. Четвертый сет тоже прошел под контролем словенцев. Тренер "сине-желтых" уже прибег к ротациям в составе, когда отчаялся в победный результат для своей команды, которая в итоге проиграла и четвертый сет 25:20. Украина с поражения стартовала на третьем для себя чемпионате Европы по волейболу. Самым заметным и результативным в этой игре в составе Украины был диагональный Василий Тупчий, который принес нашей сборной 23 очка. Следует отметить, что в этой игре Крастиньш не смог рассчитывать сразу на нескольких волейболистов. Также на минималках сыграл капитан команды Плотницкий, имеющий повреждение. К слову. Следующий матч мужская сборная Украины по волейболу на Евро-2023 сыграет 31 августа против Хорватии. Другие матч группы для Украины на Евро-2023: 2 сентября. Болгария – Украина 4 сентября. Украина – Финляндия 5 сентября. Испания – Украина