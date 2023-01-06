Срна посетил матч Челси – МанСити: приезд легенды Шахтера касается трансфера Мудрика

Директор по футболу Шахтера Дарио Срна прилетел в Лондон. В столице Великобритании хорват встретится с представителями Челси, чтобы провести переговоры по поводу Михаила Мудрика.

В Лондоне Дарио Срна встретился с двумя бывшими легионерами Шахтера – Виллианом и Эдуардо. Оба футболиста ранее выступали за лондонские клубы. Эдуардо был игроком Арсенала, а Виллиан – Челси. 24 канал.

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Приехал обсудить трансфер Мудрика

Совместное фото из встречи в свой инстаграмм запостил бразилец Виллиан.

Затем Дарио Срна попал в кадр прямой трансляции матча между Челси и Манчестер Сити. Похоже, что приезд в Лондон не прост. Хорватский специалист таки приехал на переговоры в Челси по поводу возможного трансфера Михаила Мудрика, как СМИ отмечали ранее.



Дарио Срна посетил матч Челси – МанСити / Кадр по трансляции

За информацией инсайдер Фабрицио Романо, стороны уже встретились и обсудили переход левого вингера. Эти переговоры еще не закончены и продолжатся в ближайшие дни в Лондоне.

К сожалению для лондонских болельщиков Срна приехал не на фарт. Челси дома минимально уступило команде Пепа Гвардиолы 0:1. Победный гол в активе Рияда Махреза.

Потенциально новый клуб Мудрика после 19-ти туров занимает необычную для себя дальнюю 10-ю строчку в АПЛ. Челси набрало всего 25 очков. В то же время лидер сезона Арсенал имеет в своем активе уже 44 балла.

Напомним, что Арсенал не выходил из борьбы за Мудрика, а сделал уже две попытки подписать талантливого питомца донецкого клуба. Первая уже была отклонена "горняками", результат второй попытки пока неизвестен. Но "канониры" предлагают далеко не те деньги, которые хочу выручить Шахтер за трансфер Мудрика.

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