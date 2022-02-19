Цена одной ошибки была чрезвычайно большой, – игрок сборной Украины о матче с Россией

Футзалист сборной Украины Сергей Журба поделился мыслями о матче против России на Чемпионате Европы 2022. Украинцы в полуфинальной игре обидно проиграли со счетом 3:2.

Украину подвела реализация

Сборная Украины пропустила быстрый гол, который повлиял на ход игры. Сергей Журба в эксклюзивном интервью 24 каналу рассказал о напряжении во время противостояния.

К теме Культура поведения фанатов на трибунах была на высоте, – Журба об украинцах на матче с Россией

По его словам, цена одной ошибки в матче была чрезвычайно большой, поэтому никто не хотел форсировать события.

Конечно, цена одной ошибки в этом матче была чрезвычайно большой. Никто не форсировал события, не отличался чрезмерной активностью, которая могла привести к контратаке в твои ворота,

– сказал Сергей.

Игрок сборной Украины отметил удачную игру "сине-желтых" с пятым полевым. При этом Украина сильно рисковала, так как на воротах не было голкипера.

Журба считает, что сборную Украины подвела реализация. И действительно, в конце игры "сине-желтые" упустили пенальти, который бы спас от поражения.

"Сборная России хорошо действовала в игре 4 на 4, а нам не все удавалось. При счете 2:1 в пользу соперника мы бросились играть с пятым полевым, что нам неплохо давалось. Поэтому во втором тайме бросили все свои козыри на площадку, чтобы отыграться в счете. К сожалению, снова нас подвела реализация", – заявил Журба.

Стоит внимания Ситуация пошла нам на пользу, – футзалист Журба о COVID-19 в сборной Украины на Евро-2022

Украина – Россия: главное

Сборная Украины обидно проиграла России со счетом 3:2, после чего не смогла завоевать "бронзу". Подопечные Александра Косенко разгромно уступили Испании.

Следует сказать, что во время игры в Амстердаме украинские болельщики тепло поддерживали команду. На трибунах пели "Кто не скачет тот москаль" и "Путин ху*ло".

В России во время трансляции включили интершум на телевидении. Из-за действий фанатов УЕФА открыл дисциплинарное дело против Украинской ассоциации футбола.