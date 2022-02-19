Журба: Коронавирус отнюдь не выбил нас из колеи

Игрок сборной Украины Сергей Журба в эксклюзивном интервью 24 каналу рассказал о вспышке коронавируса в команде. По мнению Журбы, коронавирус сплотил "сине-желтых".

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Игрок украинского ХИТа заявил, что в сборной Украины все помогали друг другу. Он добавил, что вспышка COVID-19 в некотором смысле пошла на пользу сборной.

Мне кажется, что коронавирус отнюдь не выбил нас из колеи, а пошел нам на пользу. Команда еще больше собралась, все помогали друг другу и через не могу боролись за страну на площадке. Кто-то из ребят получил отрицательные тесты на COVID-19 и еще успел сыграть на Евро. Можно сказать, что с одной стороны такая ситуация с коронавирусом в нашей сборной пошла нам на пользу,

– сказал Журба.

На чемпионате Европы "сине-желтые" трижды обидно проиграли в один гол: Нидерландам (3:2), Португалии (1:0) и России (3:2). Журба предположил, что украинцам банально не хватило опыта.

"Так, в некоторых матчах нам не хватало одного гола для хотя бы ничьей. Но мы создавали моменты у ворот соперника в каждой из игр. Возможно, нам не хватило матчей на таком уровне, ведь в нашем чемпионате нет такой конкуренции, какая есть в европейских.

Что касается Лиги чемпионов, то наши клубы тоже не заходят в финальные стадии. Нам не хватает опыта игр на таком уровне. К сожалению, реализация нас тоже неоднократно подводила", – резюмировал Журба.

Обратите внимание. Полное интервью Сергея Журбы о поддержке сборной Украины на Евро-2022, ажиотаж вокруг матча с Россией и игру против Казахстана читайте в эксклюзивном интервью по ссылке.

Украина на Евро-2022