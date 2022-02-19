Україну підвела реалізація

Збірна України пропустила швидкий гол, який вплинув на хід гри. Сергій Журба в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу розповів про напругу під час протистояння.

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За його словами, ціна однієї помилки в матчі була надзвичайно велика, тому ніхто не хотів форсувати події.

Звичайно, ціна однієї помилки у цьому матчі була надзвичайно велика. Ніхто не форсував подій, не відзначався надмірною активністю, яка могла привести до контратаки у твої ворота,

– сказав Сергій.

Гравець збірної України відзначив вдалу гру "синьо-жовтих" з п'ятим польовим. При цьому Україна сильно ризикувала, адже на воротах не було голкіпера.

Журба вважає, що збірну України підвела реалізації. І справді, наприкінці гри "синьо-жовті" змарнували пенальті, який би врятував від поразки.

"Збірна Росії добре діяла у грі 4 на 4, а нам не все вдавалось. За рахунку 2:1 на користь суперника ми кинулись грати з п'ятим польовим, що нам непогано давалось. Тому у другому таймі кинули усі свої козирі на майданчик, щоб відігратись у рахунку. На жаль, знову нас підвела реалізація", – заявив Журба.

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Україна – Росія: головне

Збірна України прикро програла Росії з рахунком 3:2, після чого не змогла вибороти "бронзу". Підопічні Олександра Косенка розгромно поступилися Іспанії.

Слід сказати, що під час гри в Амстердамі українські вболівальники тепло підтримували команду. На трибунах співали "Хто не скаче той москаль" та "Путін ху*ло".

У Росії під час трансляції увімкнули інтершум на телебаченні. Через дії фанатів УЄФА відкрив дисциплінарну справу проти Української асоціації футболу.

Повне інтерв'ю Сергія Журби про підтримку збірної України на Євро-2022, ажіотаж довкола матчу з Росією та гру проти Казахстану читайте в ексклюзивному інтерв'ю за посиланням.