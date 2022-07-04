А раніше виступала під синьо-жовтим прапором
Після 24 лютого зі складу жіночої української команди відсіяли одразу декілька біатлоністок, які раніше були натуралізовані з Росії. У цей список потрапила колишня росіянка Катерина Бех.
До теми Колишня біатлоністка збірної України отримала статус біженки в Росії
Біатлоністка 1998-го року народження ігнорувала запити представників ЗМІ щодо її позицій у війні України та Росії. Однак за соціальними мережами біатлоністки можна було побачити, що Бех успішно пройшла кулінарні курси у одному із закладів Москви. Коли над головами українців літали ракети, біатлоністка "підгодовувала" економіку ворога.
Після чого Бех потрапила у чорний список тих, хто був викреслений зі збірної України.
Після чого Бех 4 липня у своїх сторіс виклала фото з тренувань, де була одягнула у форму збірної Росії. Катерина оформляє документи, щоб знову стати громадянкою ворожої країни.
Бех знову виступатиме за Росію / Фото з інстаграму біатлоністки
Бех провела за українську збірну три сезони. В останньому найкращим результатом було 5-те місце у змішаній естафеті в австрійському Обертілліаху.
Скандал із натуралізованими біатлоністками збірної України
- Разом із нею у бан потрапили Оксана Москаленко та Ольга Абрамова. Згодом до цього списку додалась Дар'я Сідорова, яка сказала, що у війні винні обидві країни.
- Із цього списку шкода лише Абрамову, яка відкрито засудила російську агресію. Ольга попросила не шукати зрадників, де їх немає. 24 лютого вона взагалі була на тренувальному зборі у Львівській області.
- Анна Кривонос заступилась за Абрамову. Загалом п'ять українських біатлоністок були проти рішення виключити Абрамову. Але усі дії не дало ніякого результату.
- Цікаво, що колишня біатлоністка Христина Ковальова розповіла, що президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак особисто допоміг ексросіянкам виїхати назад у ворожу країну.