А раніше виступала під синьо-жовтим прапором

Після 24 лютого зі складу жіночої української команди відсіяли одразу декілька біатлоністок, які раніше були натуралізовані з Росії. У цей список потрапила колишня росіянка Катерина Бех.

До теми Колишня біатлоністка збірної України отримала статус біженки в Росії

Біатлоністка 1998-го року народження ігнорувала запити представників ЗМІ щодо її позицій у війні України та Росії. Однак за соціальними мережами біатлоністки можна було побачити, що Бех успішно пройшла кулінарні курси у одному із закладів Москви. Коли над головами українців літали ракети, біатлоністка "підгодовувала" економіку ворога.

Після чого Бех потрапила у чорний список тих, хто був викреслений зі збірної України.

Після чого Бех 4 липня у своїх сторіс виклала фото з тренувань, де була одягнула у форму збірної Росії. Катерина оформляє документи, щоб знову стати громадянкою ворожої країни.



Бех знову виступатиме за Росію / Фото з інстаграму біатлоністки

Бех провела за українську збірну три сезони. В останньому найкращим результатом було 5-те місце у змішаній естафеті в австрійському Обертілліаху.

Скандал із натуралізованими біатлоністками збірної України