Абрамова: Я не перестала любить эту Украину и ее людей

Ольга Абрамова с изумлением встретила такое решение. Спортсменка встретила войну на тренировочном сборе во Львовской области и одной из первых натурализованных биатлонисток высказала свою позицию по поводу войны в Украине.

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В своем посту Абрамова заявила, что гордится быть гражданкой Украины, которой она уже в течение 10 лет. Ей сложно смотреть на то, как гибнет украинский народ.

Однако биатлонистка не понимает, почему кто начинает когда нашей стране нужно единство и поддержка, мы начинаем какие-то внутренние разборки и ищем предателей там, где их нет, когда стране нужно единство и поддержка.

10 лет моей спортивной карьеры прошли под украинским флагом, 10 лет я гражданка Украины и горжусь этим! И сейчас у меня так же болит сердце за всех страдающих людей за все невинные жертвы и миллионы разрушенных судеб. Но почему тогда сейчас, когда наша страна нуждается в единстве и поддержке, мы начинаем какие-то внутренние разборки и ищем предателей там, где их нет? Из-за амбиций одного человека я не перестала любить эту страну и людей. Желаю всем терпения, выдержки в это сложное время и, конечно, мирного неба над головой,

– написала Абрамова.

В список отстраненных натурализованных биатлонисток оказались Оксана Москаленко, Екатерина Бех, Дарья Сидорова. Только Надежда Белкина и Анастасия Рассказова продолжат выступления под сине-желтым флагом.

Полный текст публикации из инстаграммы Абрамовой

Сегодня с большим удивлением прочла в СМИ информацию о том, что уволена из состава сборной Украины по биатлону через страну моего происхождения. С первых дней войны я категорически против вторжения в Украину!

Действительно, 24 февраля, в первый день войны, находясь на учебно-тренировочном сборе в Сянках, Львовской области, по независящим от меня причинам я вынуждена была покинуть территорию спортивного центра и отправиться в Закарпатскую область. После чего, пройдя границу с Венгрией, я уехала к своей полуторагодовалой дочери, которая на тот момент находилась в России.

10 лет моей спортивной карьеры прошли под украинским флагом, 10 лет я гражданка Украины и горжусь этим! И сейчас у меня так же болит сердце за всех страдающих людей за все невинные жертвы и миллионы разрушенных судеб.

Я с ужасом наблюдаю за происходящим с моим родным Харьковом и Черниговом, как была полностью уничтожена лыжная база, которая стала для меня вторым домом, как стирались с лица земли десятки других городов по всей Украине.

Но почему тогда сейчас, когда наша страна нуждается в единстве и поддержке, мы начинаем какие-то внутренние разборки и ищем предателей там, где их нет? Из-за амбиций одного человека я не перестала любить эту страну и людей. Желаю всем терпения, выдержки в это сложное время и, конечно, мирного неба над головой.