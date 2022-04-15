Россиянка заявила, что ей нечего терять

Недавно Сидорова была исключена из сборной Украины. Биатлонистка прокомментировала полномасштабную войну в Украине только на 41-й день.

К теме Вслед за кораблем: натурализованная биатлонистка из России Сидорова исключена из сборной Украины

К тому же она не осудила действия своей родины. Также к моменту вторжения России в Украину она находилась в РФ.

Спортсменка уже даже успела пообщаться с российскими СМИ. Она заявила, что в сборной Украины она не была, поэтому ей нечего терять.

"Да, я не получила основного гражданства в Украине, не выступала на международных соревнованиях, так как при переходе был карантин, но переход обнулился, я не состояла в сборной команде, не была на ставках, поэтому и не могу быть уволена, просто все оборвалось и я решила остаться в России с семьей", – сказала россиянка.

В Украину не вернется

Сидорова заявила, что не собирается возвращаться в Украину.

"В связи с этой ситуацией я высказала мнение, но не раскрыла его полностью. Мне жалко людей, которые подвержены нынешнему положению с обеих сторон, я переживаю за людей, с которыми хорошо знакома, я сама жила на лыжной базе в Чернигове, где были практически все мои вещи и инвентарь. По сути, я осталась безо всего, но это не так волнует, как жизни людей обеих сторон", – отметила биатлонистка.

Я хочу продолжить спортивную карьеру, потому что биатлон мне доставляет огромное удовольствие. Рассматриваю ли возвращение в украинскую сборную? Нет, больше не рассматриваю украинскую сборную. Пока что нет ясности дальнейших действий, где и как я буду,

– сказала Сидорова.