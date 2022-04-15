Биатлонистки вступились за экс-россиянку

Ольга Абрамова была в шоке соответствующим решением. Она подчеркнула, что для нее была честь представлять Украину.

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Она объяснила, почему уехала в Россию на момент полномасштабного вторжения. Хотя спортсменка оправдывала себя, особых заявлений по поводу войны от нее тоже не было слышно.

Пять украинских биатлонисток выступили против исключения натурализованной россиянки Ольги Абрамовой из состава сборной Украины.

Валерия Дмитренко, Анна Кривонос, Надежда Белкина, Юлия Журавок и Кристина Дмитренко подписались под письмом, адресованным министру молодежи и спорта Вадиму Гутцайту, призвав пересмотреть решение.

Война – время непростых и ответственных решений. К сожалению, сегодня наша страна переживает именно такой период – когда боль и отчаяние идут рядом с силой и героизмом. И в эти дни наша страна стала крепким кулаком, где каждый на своем месте делает все возможное ради Победы.

– отметили биатлонистки.

"Но война – и время цейтнота в принятии решений, когда правильные шаги граничат с неизбежными в такой ситуации ошибками. К сожалению, один из таких ложных шагов, на наш взгляд, произошел по отношению к биатлонистке сборной Украины Ольге Абрамовой – россиянки по происхождению, но украинки не только по паспорту, но и по духу", – говорится в заявлении спортсменок.

Биатлонистки подчеркнули, что Абрамова была вынуждена уехать в Россию, поскольку там у нее живет маленькая дочь.