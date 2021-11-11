"Я всех обнимаю, желаю удачи, буду смотреть и болеть"
Андрей Шевченко на презентации рассказал о будущих планах во главе тренерского мостика итальянского Дженоа. В беседе наставник не забыл упомянуть о сборной Украины, которую 16 ноября ждет ключевой матч отбора чемпионата мира-2022 против Боснии и Герцеговины.
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45-летний специалист пожелал украинским футболистам удачи и победы. Шевченко отметил, что многие болельщики из Украины будут пристально следить за его работой у руля "грифонов". Андрей Николаевич добавил, что будет поддерживать "сине-желтых" в этом сложном матче.
Я хочу передать привет всем футболистам национальной сборной и тренерам. Будет очень сложная игра, поэтому я буду болеть. Всем болельщикам большое поздравление. Знаю, что многие фанаты будут меня поддерживать. Еще раз – самая важная игра. Я всех обнимаю, желаю удачи, буду смотреть и болеть,
– рассказал Шевченко.
Шевченко работал в сборной Украины с 2016 – 2021 годы. Наставнику удалось вывести "сине-желтых" в четвертьфинал Евро-2020. После этого турнира покинул национальную команду.
Важный поединок Украины
- 16 ноября подопечные Александра Петракова сыграют свой последний матч в отборе чемпионата мира-2022. Матч состоится в Боснии и Герцеговине. Именно по итогам этого поединка состоится распределение команд в группе D в борьбе за путевку на чемпионат мира. Начало встречи в 21:45 по киевскому времени.
- Перед решающим матчем "сине-желтые" идут вторыми в таблице, имея в своем активе 9 очков. Только на один и два балла имеют меньше финны и боснийцы соответственно.
Шевченко возглавил Дженоа: что известно
- 7 ноября Дженоа официально объявила о назначении Андрея Шевченко на пост главного тренера команды. "Грифоны" заключили соглашение до 30 июня 2024 года.
- Украинский специалист попытается вытащить клуб из низов таблицы Серии А. Дженоа после 12 туров идет на 17 позиции среди 20 команд итальянского первенства.
- 10 ноября итальянский клуб назвал список специалистов, которые вошли в тренерский штаб Шевченко. Также в этот день состоялась презентация бывшего наставника сборной Украины.
- По сообщениям СМИ, Андрей Николаевич хочет увидеть в составе украинских футболистов. Речь идет об Александре Зинченко, Виталии Миколенко и Владиславе Супряге.
- Дебют Шевченко в официальном матче у руля Дженоа состоится 21 ноября. В этот день "грифоны" дома примут Рому.