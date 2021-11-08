Шевченко работает над усилением команды

Экс-наставник сборной Украины ведя переговоры с Дженоа, требовал от руководства инвестиций в команду. "Боссы" клуба пообещали выделить средства на трансферы.

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Шевченко заявил, что хотел бы видеть в своей команде Александра Зинченко из Манчестер Сити и Виталия Миколенко из киевского Динамо.

Контракт Зинченко с Манчестер Сити рассчитан до июня 2024 года. Портал Трансфермаркет оценивает 24-летнего футболиста в 28 миллионов евро.

Миколенко подписал контракт с киевским Динамо до сентября 2025 года, его стоимость ориентировочно составляет 17 миллионов евро в европейской валюте.

Шевченко хорошо знаком с Александром и Виталием, поскольку они были основными игроками сборной Украины при нем.

Также в шорт-лист бывшего звездного футболиста входят полузащитник Челси Кристиан Пулишич и вингер Милана Саму Кастильехо.

Сообщается, что Шевченко планирует ставить игру в Дженоа по схеме 4-3-3.

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