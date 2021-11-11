"Я всіх обіймаю, бажаю удачі, дивитимусь і вболіватиму"

Андрій Шевченко на презентації розповів про майбутні плани на чолі тренерського містка італійського Дженоа. У розмові наставник не забув згадати про збірну України, на яку 16 листопада чекає ключовий матч відбору чемпіонату світу-2022 проти Боснії і Герцеговини.

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45-річний фахівець побажав українським футболістам удачі та перемоги. Шевченко зауважив, що багато уболівальників із України будуть пильно стежити за його роботою біля керма "грифонів". Андрій Миколайови додав, що буде підтримувати "синьо-жовтих" у цьому складному матчі.

Я хочу передати привіт усім футболістам національної збірної та тренерам. Буде дуже складна гра, тому я уболіватиму. Усім уболівальникам велике привітання. Знаю, що багато фанатів мене підтримуватимуть. Ще раз – найважливіша гра. Я усіх обіймаю, бажаю удачі, дивитимусь і уболіватиму,

– розповів Шевченко.

Шевченко працював у збірній України з 2016 – 2021 роки. Наставнику вдалось вивести "синьо-жовтих" у чвертьфінал Євро-2020. Після цього турніру покинув національну команду.

Важливий поєдинок України

16 листопада підопічні Олександра Петракова зіграють свій останній матч у відборі чемпіонату світу-2022. Матч відбудеться у Боснії і Герцеговині. Саме за підсумками цього поєдинку відбудеться розподіл команд у групі D у боротьбі за путівку на чемпіонат світу. Початок зустрічі о 21:45 за київським часом.

Перед вирішальним матчем "синьо-жовті" йдуть другими у таблиці, маючи у своєму активі 9 очок. Лише на один та два бали мають менше фіни та боснійці відповідно.

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