Новый вызов Шевченко

45-летний наставник возглавил итальянское Дженоа. Андрей Шевченко вернулся к работе в Италии, но на этот раз уже в роли главного тренера.

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Контракт с украинским наставником рассчитан до конца июня 2024 года.

"Добро пожаловать! Дженоа тепло приветствует господина Шевченко и желает ему плодотворной работы во главе старейшего клуба Италии", – говорится в новости на официальном сайте клуба.

Последним местом работы наставника была сборная Украины, которую Шевченко привел в четвертьфинал Евро-2020. После завершения контракта Андрей Николаевич покинул тренерский мостик "сине-желтых".