"Для нас нет товарищеских матчей"
Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал о подготовке к товарищескому спаррингу с болгарами. Вингер английского Вест Хэма отметил, что поединок в Одессе, который имеет товарищеский характер, тоже должен быть важным для команды.
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Футболист заявил, когда игрок надевает сине-желтую футболку, то для него не должно быть товарищеских встреч.
Все говорят только о Боснии и Герцеговине. Где и игроки думают и знают насколько важна эта игра. Но я уже много раз говорил, что когда надеваешь футболку национальной команды, то нет товарищеских матчей,
– ответил Ярмоленко.
Матч состоится в Одессе на стадионе "Черноморец". 18 тысяч фанатов смогут увидеть поединок с трибун арены – это 2/3 от общего количества мест на стадионе. Также немало болельщиков будут наблюдать за матчем через телетрансляцию. Поэтому по словам Ярмоленко, каждому игроку "сине-желтых" нужно будет выложиться на полную.
"Будем выкладываться на все 100 процентов"
По мнению Андрея, каждый футболист, который получил вызов в национальную команду, хочет доказать тренерскому штабу, что заслужил получить место в стартовом составе.
Товарищеских игр нет. Все понимают, что из-за матча с Болгарией мы должны подготовиться к поединку с Боснией и Герцеговиной, поэтому будем выкладываться на все 100 процентов. Каждый футболист хочет играть и доказывать тренеру, что он игрок основного состава,
– добавил футболист.
Интересно, что перед поединками Ярмоленко приобщился к доброму делу. Андрей отдал бонусы, которые заработал за Евро-2020, на помощь больнице ОХМАТДЕТ. Вингер сдержал свое слово.
Ситуация сборных в группе перед решающим матчем
- Украина и Босния и Герцеговина – прямые конкуренты в борьбе за путевку на чемпионат мира-2022. Подопечные Александра Петракова идут на втором месте, в их активе 9 очков. Финны, которые занимают 3 место, уступают "сине-желтым" лишь одним пунктом. Боснийцы отстают от украинцев на два балла.
- Поединок Босния и Герцеговина – Украина, который будет последним для этих сборных в квалификационном раунде, состоится 16 ноября в 21:45.