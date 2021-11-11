"Для нас нет товарищеских матчей"

Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал о подготовке к товарищескому спаррингу с болгарами. Вингер английского Вест Хэма отметил, что поединок в Одессе, который имеет товарищеский характер, тоже должен быть важным для команды.

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Футболист заявил, когда игрок надевает сине-желтую футболку, то для него не должно быть товарищеских встреч.

Все говорят только о Боснии и Герцеговине. Где и игроки думают и знают насколько важна эта игра. Но я уже много раз говорил, что когда надеваешь футболку национальной команды, то нет товарищеских матчей,

– ответил Ярмоленко.

Матч состоится в Одессе на стадионе "Черноморец". 18 тысяч фанатов смогут увидеть поединок с трибун арены – это 2/3 от общего количества мест на стадионе. Также немало болельщиков будут наблюдать за матчем через телетрансляцию. Поэтому по словам Ярмоленко, каждому игроку "сине-желтых" нужно будет выложиться на полную.

К слову. Товарищеский матч Украина – Болгария состоится 11 ноября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30.

"Будем выкладываться на все 100 процентов"

По мнению Андрея, каждый футболист, который получил вызов в национальную команду, хочет доказать тренерскому штабу, что заслужил получить место в стартовом составе.

Товарищеских игр нет. Все понимают, что из-за матча с Болгарией мы должны подготовиться к поединку с Боснией и Герцеговиной, поэтому будем выкладываться на все 100 процентов. Каждый футболист хочет играть и доказывать тренеру, что он игрок основного состава,

– добавил футболист.

Интересно, что перед поединками Ярмоленко приобщился к доброму делу. Андрей отдал бонусы, которые заработал за Евро-2020, на помощь больнице ОХМАТДЕТ. Вингер сдержал свое слово.

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