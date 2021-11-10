О Дженоа

Это очень важный момент в моей тренерской карьере. Я хочу поблагодарить Джоша Вондера (основатель компании 777 Partners, которая является владельцем клуба Дженоа) за то, что они вернули меня в Италию, страну, с которой у меня есть особые связи. Я надеюсь продолжить карьеру здесь как тренер. Дженоа – это важный для меня проект. Наша цель номер один – играть в Серии А в следующем году. И единственный способ, который я знаю – это работать. Я сделаю все, чтобы добиться этого результата.

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Я верю, что Дженоа может добиться значительных успехов в Италии в будущем. Конечно, нам нужны болельщики. Однажды я играл в Генуе, и это был очень трудный матч. Я очень хорошо помню, как играл против 12 игроков, потому что двенадцатый игрок Дженоа – это фанаты. Я надеюсь, что они будут, потому что нам нужна большая поддержка.

Об усилении команды

У меня были контакты с новым владельцем. Это была долгая беседа. Команду нужно усилить, и для того чтобы в следующем году играть в Серии А, я думаю, нам придется хорошо поработать на трансферном рынке.

Об итальянском вызове

Италия – важная страна с футбольной точки зрения. Итальянская школа важна. Для меня работа с такими тренерами, как Анчелотти, Дзаккерони и Чезаре Мальдини была отличным опытом. Приехать тренером в Италию, значит войти в мир футбола. Иметь возможность бросить вызов замечательным специалистам, работающим сейчас в Италии – для меня это стимулирующий вызов.

О Кубке Италии

Важнее спастись в чемпионате. Мы должны приложить много усилий, упорно работать, попытаться найти много решений для достижения этой цели. Моя команда и я работаем над этим.

О дебюте в качестве тренера клуба

Я подготовился к этому. Я ожидал возможности поработать в клубе. Конечно, сейчас есть чем заняться, но меня это не пугает. Это дает мне стимул работать больше и искать новые решения на благо Дженоа.

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В какой футбол будет играть Дженоа

Дженоа исторически была очень агрессивной, особенно дома. Я постараюсь сбалансировать команду. Нам нужно иметь идеальный баланс и понимать наши потребности, что нужно команде. Теперь у нас будет период тренировок, а затем мы войдем в этап очень сложных и важных матчей. Надо быть готовыми.

У нас должен быть правильный менталитет. Беседуя с игроками, я почувствовал желание улучшить ситуацию. Я думаю, что, имея большое желание и правильную структуру на поле, мы можем улучшить ситуацию.

Я считаю, что у этой команды есть определенные особенности. Сейчас мы будем хорошо тренироваться и смотреть, при какой схеме команда может лучше играть. Одной из них может быть 3-5-2 или 4-3-3.

О первом матче против Ромы Жозе Моуриньо

Я очень уважаю Жозе Моуриньо. Его приезд дал немало итальянскому футболу. Я знаю, что мы должны сыграть с Ромой. Важный ментальный аспект – мы должны больше верить в себя.