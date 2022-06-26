Будем готовы ко всему, что предложит Усик, – новый тренер Джошуа об ожиданиях от реванша

Энтони Джошуа продолжает готовиться к реваншу под руководством нового наставника Роберта Гарсии. Тренер отметил, что сделает все, чтобы как можно лучше подвести британца ко второй встрече с Александром Усиком.

Гарсия: Мы не знаем, как планирует драться Усик

Топовый американский тренер заметил, что не может предсказать, в каком стиле будет боксировать Александр Усик в реванше. Роберт Гарсия в очередной раз отметил украинского боксера, с которым он знаком лично.

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Наставник заверил, что постарается сделать с Энтони Джошуа трехкратного чемпиона мира в тяжелом весе.

Мы не знаем, как планирует драться Усик. Он может выйти и делать что-нибудь, из-за чего нам придется больше боксировать. Здесь никогда не знаешь, наверное. Но мы будем готовы ко всему, что предложит Усик. Он отличный боец ​​и чемпион, я знаком с ним лично, и мне хорошо известно, насколько сильно он любит свое дело. Но мы готовы сделать Эй-Джея трехкратным чемпионом мира в тяжелом весе,

– сказал Гарсия.

Ранее новый тренер Джошуа назвал украинского боксера потрясающим бойцом.

Главное о реванше Усик – Джошуа