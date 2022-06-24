Тренировка на побережье
Чемпион мира по тяжелым весам по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO Александр Усик продолжает готовиться к реваншу. Уже 20 августа в Саудовской Аравии украинец вернется на ринг, пишет 24 канал.
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Боксерская компания Matchroom Boxing опубликовал на своей странице в инстаграмме несколько новых фотографий по тренировочному процессу украинского боксера. Как видим, Александр успевает боксировать не только на суше, но и в воде, где делать это значительно сложнее. Также Усик поработал с медболом (тяжелым мячом).
Делал он все это на побережье с невероятными видами.
Тренировка Усика / Фото Matchroom Boxing
Усик готовится к реваншу / Фото Matchroom Boxing
Усик продолжает готовиться к встрече с Джошуа
- На этот раз боксеры будут в равных условиях. У Джошуа не будет преимущества родных трибун, хотя даже они не помогли британцу избежать поражения в первой встрече.
- Усик и Джошуа уже провели первую пресс-конференцию и дуэль взглядов.
- Уже даже выпустили проморолик боя, снятого в уличном стиле.
- Перед поединком Энтони выразил слова поддержки в сторону украинцев, мужественно защищающих свою страну от российской армии.
- Джошуа уверен, что ему удастся взять реванш, он ведь король камбеков. Его новый тренер Роберт Гарсия отметил талант Усика.
Усик или Джошуа: кто кого по мнению букмекеров
Букмекеры Favbet предпочитают украинского боксера – 1,50. В победу Джошуа верят чуть меньше – 2,80.
На то, что Усику удастся защитить чемпионские пояса после оглашения судейских записок, можно сделать ставку с коэффициентом – 2,30. Такая же победа, но уже в пользу боксера из Великобритании – 7,50.
Досрочная победа Александра – 3,50. Если так и произойдет, Александр может закончить поединок с 7 по 12 раунда – 5,50.