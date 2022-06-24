Тренировка на побережье

Чемпион мира по тяжелым весам по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO Александр Усик продолжает готовиться к реваншу. Уже 20 августа в Саудовской Аравии украинец вернется на ринг, пишет 24 канал.

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Боксерская компания Matchroom Boxing опубликовал на своей странице в инстаграмме несколько новых фотографий по тренировочному процессу украинского боксера. Как видим, Александр успевает боксировать не только на суше, но и в воде, где делать это значительно сложнее. Также Усик поработал с медболом (тяжелым мячом).

Делал он все это на побережье с невероятными видами.



Тренировка Усика / Фото Matchroom Boxing



Усик готовится к реваншу / Фото Matchroom Boxing

Усик продолжает готовиться к встрече с Джошуа

Усик или Джошуа: кто кого по мнению букмекеров

Букмекеры Favbet предпочитают украинского боксера – 1,50. В победу Джошуа верят чуть меньше – 2,80.

На то, что Усику удастся защитить чемпионские пояса после оглашения судейских записок, можно сделать ставку с коэффициентом – 2,30. Такая же победа, но уже в пользу боксера из Великобритании – 7,50.

Досрочная победа Александра – 3,50. Если так и произойдет, Александр может закончить поединок с 7 по 12 раунда – 5,50.