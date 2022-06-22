Гарсия: У него была плохая стратегия, но это уже в прошлом

Роберт Гарсия – новый тренер Энтони Джошуа, который попытается вывести британца на пик формы, чтобы преодолеть Александра Усика. Топовый наставник отметил подготовку своего подопечного к реваншу.

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Он заметил, что видит на ринге совсем другого Энтони. Гарсия подверг критике план Джошуа на первый поединок против украинского соперника. Новый вождь британца прогнозирует победу своего боксера, который сделает все возможное, чтобы вернуть себе чемпионские титулы.

"По-моему, он имел плохую стратегию, но это уже в прошлом. Усик оказался лучше в тот вечер, мои поздравления, но 20 августа мы собираемся сделать все, что в наших силах, чтобы выиграть титулы назад. Я знаю, Энтони может это сделать. Он больше, физически сильнее, у него более длинные руки, и мы планируем воспользоваться этим", – рассказал тренер.

"Безусловно, нам нужно быть готовыми к любому пустяку"

Не забыл Гарсия похвалить Усика, назвав его потрясающим боксером.

Безусловно, нам нужно быть готовыми к любому пустяку. Усик потрясающий боец. У него есть навыки, рефлексы, точность – полный набор. Но я считаю, что у Энтони есть все необходимые инструменты, чтобы его избить. Я хочу своего первого чемпиона мира по хевивейту. У меня уже 14 чемпионов, и он будет моим 15-м. Мой первый чемпион в тяжелом весе, это будет большим событием для меня,

– добавил наставник Джошуа.

47-летний тренер уже успел подготовить многих чемпионов мира, среди которых Маркос Майдана, Хосе Рамирес и другие. Роберт Гарсия прививает своим подопечным агрессивный и атакующий стиль бокса.

Главное о реванше Усик – Джошуа

В первом поединке Александр Усик праздновал победу над Энтони Джошуа по единогласному решению судей.

На этот раз у Энтона не будет преимущества родных трибун. Бой состоится в Джедди, Саудовской Аравии.

Сначала поединок должен был состояться в июле, но был перенесен на 20 августа. Теперь у боксеров будет больше времени не подготовка, а организаторы смогут качественно раскрутить поединок.

Усик и Джошуа провели первую пресс-конференцию после официального подписания боя. Боксеры провели интересную дуэль взглядов.

Любопытно. Букмекерская компания Favbet еще за месяц до боя дала свой прогноз на поединок Усик – Джошуа. Здесь отдают победу Александру Усику – 1,44. Такое же мнение у большинства боксерского сообщества. А вот победа Энтони Джошуа оценена в 2,75. В успех британца мало верят. Ничья оценена в 21.