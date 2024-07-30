В драматическом бронзовом финале украинка одолела соперницу из Южной Кореи 15:14. Харлан получила свою пятую олимпийскую медаль в карьере, повторив рекорд предательницы Украины Яны Клочковой.

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Поздравила Харлан в прямом эфире

Игровую программу третьего соревновательного дня для нашей страны заканчивала Элина Свитолина, которая встречалась с шестой ракеткой мира из США Джессикой Пегулой. Украинка отдала первый сет сопернице, но собралась и показала очень содержательную игру в двух следующих партиях.

Свитолина совершила камбэк и пробилась в следующий круг Олимпийских игр-2024. Прямо после своего матча Элина в прямом эфире Общественного поздравила Ольгу Харлан с "бронзой". Теннисистка призналась, что следила за игрой фехтовальщицы в полуфинале Игр-2024 и была расстроена после поражения Ольги.

Поздравляю, Оля, это очень-очень классно. Я знала, что она, к сожалению, проиграла в полуфинале. Я смотрела бой в раздевалке и была очень расстроена, но я знала, что она сможет победить. И я очень рада за нее, что она добыла первую украинскую медаль на этой Олимпиаде. Я очень рада,

– рассказала теннисистка.

К слову. Следующий свой матч Свитолина проведет уже 30 июля. Украинка будет бороться за выход в четвертьфинал Игр-2024 с чешкой Барборой Крейчиковой (WTA №10). Начало матча в 16:00 (по киевскому времени).

Вспомним, что Харлан посвятила свою медаль родной стране, защитникам, которые ее защищают, и атлетам, жизни которых забрал враг.