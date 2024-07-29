Олимпийские игры-2024 в Париже набирают обороты. На третий игровой день пришлось немало выступлений украинцев, а также первая медаль для нашей страны, пишет 24 Канал.
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Раздельный рекорд
В женском соревновании на личных саблях по фехтованию бронзовую награду завоевала Ольга Харлан. Украинка уступила в полуфинале, но в битве за третье место одолела кореянку Чои Сибин (15:14).
Для Ольги эта медаль стала пятой олимпийской в карьере. Украинка выигрывала золото на Олимпиаде-2008 и серебро на Играх-2016 в команде. Также Харлан покорились три бронзы в индивидуальных соревнованиях в 2012, 2016 и 2024 годах.
По количеству наград на Олимпиадах Харлан догнала рекордсменку Яну Клочкову, которая прославилась в плавании. У обеих спортсменок теперь по пять наград.
Самые титулованные украинцы на Олимпийских играх:
|СПОРТСМЕН
|ВИД СПОРТА
|З
|С
|Б
|ИТОГО
|Яна Клочкова
|плавание
|4
|1
|0
|5
|Ольга Харлан
|фехтование
|1
|1
|3
|5
|Инна Осипенко-Радомская
|гребля на байдарках
|1
|2
|1
|4
|Елена Костевич
|стрельба
|1
|0
|3
|4
|Лилия Подкопаева
|спортивная гимнастика
|2
|1
|0
|3
|Юрий Чебан
|гребля на каноэ
|2
|0
|1
|3
|Руслана Таран
|парусный спорт
|0
|1
|2
|3
На соревнованиях в 2000 и 2004 годах Яна брала четыре золота в заплывах на 200 и 400 метров комплексным стилем. А на Играх-2000 Клочковой еще и покорилось серебро вольным стилем на 800 метров.
Позорная репутация Клочковой
К слову, после окончания карьеры фамилия Клочковой куда больше связывается с позором, чем спортивными достижениями. В 2022 году экс-спортсменка уехала жить в оккупированный Крым.
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Яна ни разу не осудила войну России против Украины, как и не признала сам факт агрессии. Это ощутимо контрастирует с позицией Ольги Харлан, которая активно помогает ВСУ и посвящает свои победы Родине.