Олимпийские игры-2024 в Париже набирают обороты. На третий игровой день пришлось немало выступлений украинцев, а также первая медаль для нашей страны, пишет 24 Канал.

По теме Первая медаль Украины: Ольга Харлан – бронзовый призер Олимпиады-2024

Раздельный рекорд

В женском соревновании на личных саблях по фехтованию бронзовую награду завоевала Ольга Харлан. Украинка уступила в полуфинале, но в битве за третье место одолела кореянку Чои Сибин (15:14).

Для Ольги эта медаль стала пятой олимпийской в карьере. Украинка выигрывала золото на Олимпиаде-2008 и серебро на Играх-2016 в команде. Также Харлан покорились три бронзы в индивидуальных соревнованиях в 2012, 2016 и 2024 годах.

По количеству наград на Олимпиадах Харлан догнала рекордсменку Яну Клочкову, которая прославилась в плавании. У обеих спортсменок теперь по пять наград.

Самые титулованные украинцы на Олимпийских играх:

СПОРТСМЕН ВИД СПОРТА З С Б ИТОГО Яна Клочкова плавание 4 1 0 5 Ольга Харлан фехтование 1 1 3 5 Инна Осипенко-Радомская гребля на байдарках 1 2 1 4 Елена Костевич стрельба 1 0 3 4 Лилия Подкопаева спортивная гимнастика 2 1 0 3 Юрий Чебан гребля на каноэ 2 0 1 3 Руслана Таран парусный спорт 0 1 2 3

На соревнованиях в 2000 и 2004 годах Яна брала четыре золота в заплывах на 200 и 400 метров комплексным стилем. А на Играх-2000 Клочковой еще и покорилось серебро вольным стилем на 800 метров.

Интересный факт. Ольга Харлан – единственная украинская спортсменка, которая получала медали на четырех разных Олимпиадах (2008, 2012, 2016, 2024).

Позорная репутация Клочковой

К слову, после окончания карьеры фамилия Клочковой куда больше связывается с позором, чем спортивными достижениями. В 2022 году экс-спортсменка уехала жить в оккупированный Крым.

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Яна ни разу не осудила войну России против Украины, как и не признала сам факт агрессии. Это ощутимо контрастирует с позицией Ольги Харлан, которая активно помогает ВСУ и посвящает свои победы Родине.