Фехтовальщица одолела в бронзовом финале соперницу из Южной Кореи 15:14. Харлан получила свою 5-ю медаль Олимпиады в карьере, повторив успех предательницы Украины Яны Клочковой, у которой такое же количество полученных наград.

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Медаль Харлан для Украины

Сразу после победы украинская саблистка поделилась своими эмоциями. Ольга сравнила полученную "бронзу" с "золотом" Игр, заметив, в каких условиях спортсмены готовились к этой Олимпиаде-2024.

"Совсем другая медаль, она бронзовая, но для меня золотая. Какая бы медаль не была, она для меня золотая. Потому что при тех кондициях, учитывая то, где сейчас находится наша страна, через что мы проходим, через что проходит каждый спортсмен, который здесь представляет нашу страну... Это не передать просто. Это очень тяжело", – рассказала украинка.

Харлан посвятила эту победу всей стране, ее защитникам и тем спортсменам, жизни которых забрала Россия.

Не знаю, что я сделала. Это просто не передать. Я посвящаю это всей Украине, друзья, это вам. Посвящаю это нашим защитникам и защитницам. Я посвящаю это тем спортсменам, которые не могут сюда приехать, потому что их убила Россия,

– добавила фехтовальщица.

Ольга призналась, что из-за своих корней у нее всегда будут силы, чтобы осуществлять такие невероятные камбэки, который был во встрече с кореянкой.

О поддержке трибун

Также украинка отметила поддержку трибун, особенно, когда они поддерживают местную представительницу.

"Это тяжело, честно говоря. Целый день я фехтовала с ними в одном круге, причем с двумя. Приходилось очень сильно останавливаться каждый раз. Это такие децибелы. Но потом они поддерживали меня – это приятно", – ответила новоиспеченная бронзовая призерка Игр-2024.

Отметим, что 30 июля Украина будет иметь шанс на еще одну награду в фехтовании. В четвертый соревновательный день наши девушки поборются в командной шпаге (Джоан Фейби Бежура, Елена Кривицкая, Влада Харькова и Дарья Варфоломеева).