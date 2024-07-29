Опытная фехтовальщица очень уверенно шла к полуфиналу Игр-2024. Ольге фактически не было равных до стадии 1/2 финала Олимпиады в Париже, пишет 24 Канал.

К теме Первая медаль Украины: Ольга Харлан – бронзовый призер Олимпиады-2024

Медаль для родной страны

На своем пути Харлан одолела соперниц из Японии, Азербайджана и Венгрии. Первое поражение украинки было в полуфинале. На стадии 1/2 финала Харлан не справилась с хозяйкой соревнований Сарой Бельцер – 15:7.

В бронзовом финале Харлан противостояла Чой Себин из Южной Кореи. Напряжение в поединке было до последнего укола. При счете 11:5 в пользу соперницы, Ольга начала сумасшедший камбэк.

14:14...последний укол был за украинкой. Ольга Харлан получила свою 5-ю медаль Олимпийских игр. Саблистка принесла в копилку Украины первую награду Игр в Париже.

Харлан не сдержала эмоций после победы в бронзовом финале. Ольга на камеру продемонстрировала на сине-желтый флаг, посвятив свою медаль Украине: "Это для тебя родная".

Видео победных эмоций Ольги Харлан

Это 5-я олимпийская медаль в карьере Ольги Харлан.