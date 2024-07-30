Джессика Пегула (США) – Элина Свитолина (Украина) 1:2 (6:4, 1:6, 3:6)

На Олимпийских играх-2024 продолжается женский теннисный турнир, который проходит на кортах Ролан Гаррос. Среди участников второго раунда оказалась и украинка Элина Свитолина, пишет 24 Канал.

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Игра на нервах

После победы на старте над японкой Учидзимой наша спортсменка попала в 1/16 финала на шестую ракетку мира Джессику Пегулу. Несмотря на статус американки, эксперты оценивали шансы Элины как минимум не хуже.

Уже в первом сете теннисистки дали друг другу достойный бой, однако при счете 4:4 Джессика сделала брейк и довела сет до победы. Во втором же американка решила не добивать Свитолину.

В свою очередь украинка ощутимо прибавила и позволила Пегуле взять всего один гейм. Это позволило украинке подойти к решающему сету в статусе морального лидера.

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В конце концов уже первый же гейм последнего сета принес Элине очко на подаче Джессики. Поведя в счете 2:0, украинка сделала ставку на "свои" геймы и смогла довести игру до победы.

Таким образом, Свитолина выходит в 1/8 финала, где присоединяется к другой украинке Марты Костюк. Следующей оппоненткой Элины станет десятая ракетка мира Барбора Крейчикова. Что касается Костюк, то ей придется сразиться с восьмым номером рейтинга WTA Марией Саккари.

Интересный факт. Элина Свитолина до 2024 года дважды выступала на Олимпийских играх. В 2016 году украинка остановилась в четвертьфинале, а в 2021-м добралась до полуфинала и получила бронзу.