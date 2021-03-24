Бразилия подождет: мятежник Шахтера Тайсон хочет предложение из Европы
Тайсон может в ближайшее время не вернуться в родную Бразилию. Футболист планирует еще поиграть в европейском чемпионате.
Источник:Globo
Вояж в Европу
Тайсон не спешит возвращаться в родную страну. Футболист открыт для новых предложений из Европы.
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Бразилец готов переехать в европейский чемпионат, если поступит заманчивое предложение. Ради этого полузащитник откажется от возвращения в родной Интернасьонал.
- В этом сезоне Тайсон выходил в составе "горняков" в 24 матчах, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.
Бразильский клуб ведет переговоры с игроком "горняков", но до завершения трансфера еще очень далеко. Продвигаться в успешном направлении даже не помогает сокращение зарплаты Тайсона в бывшем клубе. Отметим, что бразилец согласился заключить соглашение с Интернасьоналом даже если те уменьшат его зарплату более чем 40%.
Как стало известно, между Шахтером и Тайсоном есть обещание, которое бразилец не будет нарушать. Футболист дал слово дончанам, что не подпишет ни одного контракта с другим клубом до тех пор, пока будет действовать соглашение с "горняками".
Трансфер Тайсона: коротко
- Футболист уже давно выражает желание покинуть Шахтер. До завершения его контракта с дончанами осталось всего три месяца. После чего Тайсон покинет украинский гранд.
- Сначала полузащитник заявлял, что хочет вернуться в родную Бразилию. Однако сейчас его мнение несколько изменилось. Бразилец стремится попробовать свои силы в европейском чемпионате.
- Недавно Тайсона перевели в дубль и не потому, что у него истекает контракт, а из-за поведения футболиста. Перед матчем с Ромой в еврокубках бразилец не захотел разминаться, а затем отказался выходить на замену. Это не понравилось руководству клуба, поэтому игрок был переведен в дубль.
- Директор телеканалов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов рассказал, что после игры с "волками" в 1/8 финала Лиги Европы бразилец закрылся в туалете и не захотел разговаривать с наставником "горняков" Луишем Каштру и директором Шахтера по футболу Дарио Срной .
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