Тайсон может в ближайшее время не вернуться в родную Бразилию. Футболист планирует еще поиграть в европейском чемпионате.

Вояж в Европу

Тайсон не спешит возвращаться в родную страну. Футболист открыт для новых предложений из Европы.

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Бразилец готов переехать в европейский чемпионат, если поступит заманчивое предложение. Ради этого полузащитник откажется от возвращения в родной Интернасьонал.

В этом сезоне Тайсон выходил в составе "горняков" в 24 матчах, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

Бразильский клуб ведет переговоры с игроком "горняков", но до завершения трансфера еще очень далеко. Продвигаться в успешном направлении даже не помогает сокращение зарплаты Тайсона в бывшем клубе. Отметим, что бразилец согласился заключить соглашение с Интернасьоналом даже если те уменьшат его зарплату более чем 40%.

Как стало известно, между Шахтером и Тайсоном есть обещание, которое бразилец не будет нарушать. Футболист дал слово дончанам, что не подпишет ни одного контракта с другим клубом до тех пор, пока будет действовать соглашение с "горняками".

Трансфер Тайсона: коротко