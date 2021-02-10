Лидер Шахтера Тайсон таки может вернуться в бразильский Интернасьонал. Футболист может пойти на значительное уменьшение зарплаты.

Представители Шахтера и Интернасьонала уже провели переговоры относительно трансфера 33-летнего Тайсона. Агенты футболиста сообщили, что бразилец хочет подписать 3-летний контракт с клубом, в котором когда-то делал первые шаги в футболе.

К теме Лидер Шахтера Тайсон отклонил предложения из России, ОАЭ и Китая: куда перейдет бразилец

Тайсон готов пойти на жертвы

Клуб из Бразилии не готов платить полузащитнику большую зарплату. Однако Тайсон настолько сильно хочет вернуться в родную команду, что пойдет на жертвы. Футболист готов сократить свою зарплату до 40% от уровня той, которую получает сейчас в Шахтере. Сумма составит 3 миллиона евро за сезон.

Но даже такие средства являются непосильными для Интернасьонала. В ходе переговоров стороны пришли к соглашению, что вингер "горняков" может согласиться и на большее уменьшение.

Контракт Тайсона с донецким клубом истекает 30 июня 2021 года. Интересно, что в карьере лидера Шахтера уже есть 91 матч за Интернасьонал, в которых отметился 9 мячами и таким же количеством голевых передач.

Карьера Тайсона в Шахтере: коротко

Бразилец пополнил состав "горняков" зимой 2013 года, перейдя из харьковского Металлиста. Почти сразу стал стабильным игроком основы, а затем получил капитанскую повязку.

Как сообщает специализированное издание Transfermarkt, в футболке клуба из Донецка провел 290 матчей, в которых забил 55 голов и отдал 78 результативных передач.