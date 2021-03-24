Бразилія зачекає: бунтівник Шахтаря Тайсон хоче пропозицію з Європи
Тайсон може найближчим часом не повернутись у рідну Бразилію. Футболіст планує ще пограти у європейському чемпіонаті.
Джерело:Globo
Вояж у Європу
Тайсон не квапиться повертатись у рідну країну. Футболіст відкритий до нових пропозицій з Європи.
До теми Будь ласка, не бреши, – реакція Тайсона на переведення у дубль та слова Срни
Бразилець готовий переїхати у європейський чемпіонат, якщо надійде приваблива пропозиція. Заради цього півзахисник відмовиться від повернення у рідний Інтернасьонал.
- У цьому сезоні Тайсон виходив у складі "гірників" у 24 матчах, у яких забив 2 голи та віддав 1 результативну передачу.
Бразильський клуб веде перемовини з гравцем "гірників", але до завершення трансферу ще дуже далеко. Просуватись в успішному напрямку навіть не допомагає скорочення зарплати Тайсона у колишньому клубі. Наголосимо, що бразилець погодився укласти угоду з Інтернасьоналом навіть, якщо ті зменшать його зарплату у понад 40%.
Як стало відомо, між Шахтарем та Тайсоном є обіцянка, яку бразилець не буде порушувати. Футболіст дав слово донеччанам, що не підпише жодного контракту з іншим клубом до тих пір, поки матиме чинну угоду з "гірниками".
Трансфер Тайсона: коротко
- Футболіст вже давно висловлює бажання покинути Шахтар. До завершення його контракту з донеччанами лишилось лише три місяці. Після чого Тайсон покине український гранд.
- Спершу півзахисник заявляв, що хоче повернути у рідну Бразилію. Однак зараз його думка дещо змінилась. Бразилець прагне спробувати свої сили у європейському чемпіонаті.
- Нещодавно Тайсона перевели у дубль і не через те, що у нього спливає контракт, а через поведінку футболіста. Перед матчем з Ромою у єврокубках бразилець не захотів розминатись, а згодом відмовився виходити на заміну. Це не сподобалось керівництву клубу, тому гравець був переведений у дубль.
- Директор телеканалів "Футбол 1/2/3" Олександр Денисов розповів, що після гри з "вовками" в 1/8 фіналу Ліги Європи бразилець закрився в туалеті та не захотів розмовляти з наставником "гірників" Луїшом Каштру та директором Шахтаря по футболу Даріо Срною.
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