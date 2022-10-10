Странное решение боснийцев
Заседание должно было состояться 11 октября, но боснийская ассоциация неожиданно сообщила о переносе собрания по скандальному матчу. Этот товарищеский спарринг вызвал немалую критику и резонанс со стороны цивилизованного мира и футболистов сборной Боснии и Герцеговины.
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Официальный сайт федерации сообщил новую дату заседания по матчу против России, которое состоится 31 октября. Правда, представители боснийской стороны не указали, почему приняли такое решение о переносе.
Напомним, что скандальный поединок намечен на 19 ноября и должен состояться в российском городе Санкт-Петербург.
Скандальный матч Босния и Герцеговина – Россия: что известно
- Боснийские футболисты Эрвин Зуканович, Эдин Джеко, Лука Менало и Миралем Пьяныч выступили против проведения товарищеского матча против России. Зуканович заявил, что президент Ассоциации своим согласием на предложение россиян совершил позорный поступок.
- Лидеры боснийской сборной заверили, что не участвуют в скандальной встрече против России.
- УАФ обратилась в УЕФА и ФИФА с просьбой не допустить проведение этого поединка.
- Если матч таки состоится, то УЕФА может наказать Боснию.
- Болельщики Боснии и Герцеговины призвали бойкотировать товарищеский спарринг, который может произойти в России.