Странное решение боснийцев

Заседание должно было состояться 11 октября, но боснийская ассоциация неожиданно сообщила о переносе собрания по скандальному матчу. Этот товарищеский спарринг вызвал немалую критику и резонанс со стороны цивилизованного мира и футболистов сборной Боснии и Герцеговины.

К теме Болельщики Боснии и Герцеговины будут бойкотировать матч против сборной России

Официальный сайт федерации сообщил новую дату заседания по матчу против России, которое состоится 31 октября. Правда, представители боснийской стороны не указали, почему приняли такое решение о переносе.

Напомним, что скандальный поединок намечен на 19 ноября и должен состояться в российском городе Санкт-Петербург.

Скандальный матч Босния и Герцеговина – Россия: что известно