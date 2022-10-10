Дивне рішення боснійців

Засідання повинно було відбутись 11 жовтня, але боснійська асоціація несподівано повідомила про перенесення зібрання щодо скандального матчу. Цей товариський спаринг викликав чималу критику та резонанс зі сторони цивілізованого світу та самих футболістів збірної Боснії і Герцеговини.

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Офіційний сайт федерації повідомив нову дату засідання щодо матчу проти Росії, яке відбудеться 31 жовтня. Щоправда, представники боснійської сторони не зазначили, чому прийняли таке рішення про перенесення.

Нагадаємо, що скандальний поєдинок запланований на 19 листопада та повинен відбутись у російському місті Санкт-Петербург.

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