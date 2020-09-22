Трансферна сага щодо переходу Владислава Супряги з "Динамо" в італійську "Болонью" триває. Італійський клуб не здається у спробах придбати талановитого нападника збірної України.

У Супряги великий потенціал

Головний тренер "Болоньї" Сініша Михайлович поділився думкою про трансфер Владислава Супряги. У коментарі Sky Sport Italia він сказав, що "Болонья" стежить за українцем, інформує Football Italia.

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За словами Михайловича, у "Болоньї" готові дати час Супрязі, адже розуміють, що він молодий футболіст.

Ми не можемо підписати гравця, який прикрасить команду. Тому вирішили зосередитися на молодих і перспективних футболістах. Супряга – той, за ким ми стежимо. Йому потрібно дати час для розвитку. Знаємо, що неминучі злети і падіння, але у нього великий потенціал,

– сказав Михайлович.

Якщо нам не вдасться – спробуємо знову

Спортивний директор "Болоньї" Ріккардо Бігон прокоментував хід переговорів. Про це повідомляє TMW.

Він заявив, що "Болонья" не покине намірів придбати 20-річного Супрягу, навіть якщо не вийде купити Владислава з першої спроби.

Це непросто, тому що цей ринок досить складний. Зараз складно купувати і продавати за правильними цінами. Якщо ми досягнемо домовленості – добре. Якщо ж нам не вдасться – спробуємо знову,

– сказав Бігон в ефірі Sky Sports.