Бринзак: Вони повністю ізольовані в кімнатах

Відсутність Олени Білосюк та Дар'ї Блашко, які наразі перебувають на самоізоляції, серйозно б'є по команді. Якщо жодна з них не отримає негативний тест на коронавірус напередодні естафети, то Україна може втратити можливість позмагатися в командній гонці.

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Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак ексклюзивно для сайту 24 каналу розповів про самопочуття Блашко та Білосюк.

Самопочуття в Олени нормальне, але її тримають, тому що показники не в нормі, Оргкомітет має вимоги, яких ми маємо дотримуватися,

– сказав Бринзак.

Глава ФБУ запевнив, що спортсмени, у яких виявили коронавірус, навіть попри добре почуття не можуть індивідуально тренуватися. Їм заборонено виходити з кімнат.

Вони повністю ізольовані в кімнатах. У їхньому доступі тренажери, але не більше. Їм не можна виходити з приміщення. Білосюк нервується, хоче як найшвидше повернутися до команди. Блашко взагалі без симптомів, але цифри не дають можливості вийти з ізоляції,

– зазначив президент Федерації біатлону України.

Коронавірус у збірній України

Після прибуття у Пекін головний тренер чоловічої команди Юрай Санітра здав позитивний тест на коронавірус. Спершу зазначали, що наставник зможе повернутися до команди через 7 днів після виявлення хвороби. Проте Санітра й досі перебуває на ізоляції.

Потім позитивний тест на коронавірус здав Ігор Ященко. Проте його повторний тест показав негативний результат.

Перед відкриттям Олімпіади-2022, 2 лютого, стало відомо, що Олена Білосюк відправилася на самоізоляцію через коронавірусну хворобу. А напередодні "індивідуалки" позитивний тест здала й Дар'я Блашко.