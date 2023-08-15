Молодой голкипер Днепра-1 Яков Кинайрейкин рассказал о поведении фанатов Панатинаикоса. В Греции, скорее всего, таков менталитет.

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Недостает ума

Греческие болельщики любят отличиться грязными проделками. Наверное, такой факт не нужно считать каким-то невероятным сюрпризом, поскольку тамошние фаны находятся в тесных дружеских отношениях с российскими ультрас, умеющими подать плохой пример своим последователям, а как говорят "с кем поведешься, от того и наберешься". Вот болельщики греческих клубов решили продемонстрировать все свои навыки на поединках с украинскими клубами.

Юный вратарь Днепра-1 вспомнил, как пылкие фанаты Панатинаикоса встретили "спортклубовцев" у себя дома. Днепровский коллектив уступил сумму двух матчей грекам (5:3) в рамках второго квалификационного раунда в Лигу чемпионов. В Афинах фанаты "зеленых" испытывали прилив сил, поскольку находились на своей территории, где за неадекватное поведение их никто не будет наказывать.

Вот те решили забрасывать бутылками Канарейкина, появившегося на поле после замены Евгения Волынца ( тот получил страшную травму ). Действия фанатов Панатинаикоса никак не повлияли на юного голкипера. Яков наоборот отметил, что те лишь рассмешили его, а глупость, которую они творили лишь свидетельствовала о том, что его игра коснулась болельщиков греческого коллектива.

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