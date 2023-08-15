Динамо заинтересовано в услугах Бителло из бразильского Гремио. У "бобров" нарисовался именитый конкурент за игрока.

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Последний шанс спастись

Киевский клуб все же питает надежду усилиться на старте новой кампании. Динамо не собирается так просто закрывать трансферную кампанию этим летом, поэтому нацелились на подписание талантливого бразильского полузащитника. Речь идет о 23-летнем Бителло, выступающем за Гремио. К тому же "бело-синие" оказались в том месте, да еще в то время, поскольку "бобрам" сыграют на руку финансовые проблемы "бессмертных".

Дело в том, что "трехцветные" готовы попрощаться со своим перспективным исполнителем, чтобы закрыть все вопросы, вызывающие денежные проблемы в их коллективе. Таким образом Гремио продаст одного из своих важных футболистов. Интересно, что сам Бителло сначала отказал в переезде в Киев, но вот с другой стороны у полузащитника банально может не быть выбора, если киевляне и "бессмертные" договорятся о трансфере. Все ради блага клуба.

"Бобры" готовы отдать за бразильского полузащитника 10 миллионов евро. Стоит отметить, что в услугах Бителло также заинтересован лондонский Арсенал, однако "канониры" пока не работают активно над подписанием полузащитника.

Кстати говоря. Бителло отыграл за первую команду Гремио 89 матчей, в которых забил 17 голов и оформил 7 ассистов. Бразилец может сыграть на позиции бокс-ту-бокса, атакующего полузащитника, а также вингера. Transfermarkt оценивает молодого игрока в 7 миллионов евро.

Трансферная кампания Динамо