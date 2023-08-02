Уже с первых минут стало ясно, что днепряне серьезно настроены дать достойный бой греческому сопернику на его поле. Зато футболисты Панатинаикоса, казалось, были настроены не столько на результат, сколько на нанесение днепрян травм. Что и произошло во время ответного матча.

Достойно внимания На поле было много отравившихся игроков – Кучер о вылете из ЛЧ, несмотря на солидную игру

Нокаут на футбольном поле

Уже на 36-й минуте украинский голкипер Евгений Волынец лежал на газоне неподвижно после столкновения с соперником. Паласиос коленом попал в лицо вратарю Днепра-1.

После этого на поле появились медики украинского клуба. Волынец не мог поднять голову, после чего его на носилках вывезли с поля. Игры для Евгения была досрочно окончена.

Видео момента травмы Волынца

Первые комментарии о состоянии здоровья Волынца

После поединка на пресс-конференции главный наставник Днепра-1 Александр Кучер поделился первыми деталями о состоянии здоровья пострадавшего голкипера команды.

Его забрали в больницу, и сейчас я не могу сказать, каково его состояние. Там сотрясение мозга, рассечение было, ведь я видел кровь. Более точно о состоянии его здоровья мы узнаем позже,

– сказал Кучер.

Напомним, что Волынец стал футболистом вицечемпиона УПЛ-2022/2023 только 14 июля 2023 года. Евгений подписал контракт с днепрянами до конца июня 2026 и провел одну игру (как раз против Панатинаикоса).

Вместо Волынца в ворота Днепра-1 стал 19-летний Яков Кинарейкин. К этому моменту счет в матче уже был 1:1.

Финальный свисток зафиксировал боевую ничью в Греции 2:2. К сожалению, Днепр-1 по итогам двух матчей (1:3 и 2:2) вылетел из Лиги чемпионов. Команда Кучер продолжит свой еврокубковый путь в Лиге Европы, где ее первым соперником станет пражская Славия.