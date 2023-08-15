Судьбу матча 3-го раунда Лиги конференций в Салониках Арис – Динамо (0:1) решил довольно сомнительный пенальти. Однако от этого не легче ни болельщикам, ни самим игрокам "бело-синих". Впрочем, главный тренер киевлян Мирча Луческу нашел ряд объективных причин, помешавших его подопечным добыть положительный результат.

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Луческу: Мы незаслуженно проиграли в Салониках

По словам румынского специалиста, фанаты Ариса оказывали невероятное давление на Динамо во время матча. Поэтому Луческу очень рассчитывает на болельщиков из Румынии, которые придут поболеть за украинскую команду.

"Я хотел бы, чтобы люди пришли на матч с Арисом в четверг. Мы будем играть после тяжелого периода. Из Киева в Салоники я ехал 23 часа. Ехал поездом в Черновцы, затем автобусом в Сучаву, а оттуда самолетом. Поэтому мы попросили отменить матч чемпионата, чтобы подготовиться. Восстановить игроков после такого путешествия невозможно.

Теперь я жду реакции моей команды. Мы незаслуженно проиграли в Салониках. Назначили пенальти, которого не было. У нас был чистый пенальти, и его не дали.

Нас оскорбляли, оплевывали, оказывали невероятное давление на арбитра. Поэтому мы хотим победы и выхода в следующий раунд. Затем может последовать матч с Бешикташем в Бухаресте. Их болельщики тоже очень близки к команде", – сказал Луческу.

Отметим, что болельщики Ариса на матче с Динамо вывесили провокационный баннер с оскорблениями в адрес защитников "Азовстали". В УАФ уже отреагировали на инцидент и отправили жалобу в УЕФА.

Напомним, что по просьбе Динамо был перенесен матч 3-го тура с Металлистом 1925. Так что "бело-синие" получили больше времени на отдых и восстановление.

Важно! Ответный матч 3-го раунда Лиги конференций Динамо – Арис состоится 17 августа на стадионе "Джулешти" в Будапеште. Игра начнется в 20:00 по киевскому времени.