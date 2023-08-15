Молодий голкіпер Дніпра-1 Яків Кінайрейкін розповів про поведінку фанатів Панатінаїкоса. У Греції, скоріше за все, такий менталітет.

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Бракує розуму

Грецькі вболівальники полюбляють відзначитись брудними витівками. Напевне, такий факт не потрібно вважати якимось неймовірним сюрпризом, оскільки тамтешні фани перебувають у тісних дружніх стосунках із російськими ультрас, які вміють подати поганий приклад своїм послідовувачам, а як кажуть "з ким поведешся, від того і наберешся". От вболівальники грецьких клубів вирішили продемонструвати усі свої вміння на поєдинках із українськими клубами.

Юний воротар Дніпра-1 пригадав, як палкі фанати Панатінаїкоса зустріли "спортклубівців" у себе вдома. Дніпровський колектив поступився за сумою двох матчів грекам (5:3) в рамках другого кваліфікаційного раунду до Ліги чемпіонів. В Афінах фанати "зелених" відчували неабиякий прилив сил, оскільки перебували на своїй території, де за неадекватну поведінку їх ніхто не каратиме.

От ті вирішили закидати пляшками Канарейкіна, який з'явився на полі після заміни Євгенія Волинця (той отримав страшну травму). Дії фанатів Панатінаїкоса ніяк не вплинули на юного голкіпера. Яків навпаки зазначив, що ті лиш розсмішили його, а дурість, яку вони творили лише свідчила про те, що його гра зачепила вболівальників грецького колективу.

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