Международная ассоциация бокса IBA, возглавляемая одиозным россиянином Умаром Кремлевым, в октябре прошлого года приняла решение допустить к соревнованиям атлетов из России и Беларуси. Более того, она позволила боксерам из этих стран выступать на турнирах под государственным флагом.
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Украина не будет выходить на один ринг вместе с террористами
Такой беспредел коррумпированных чиновников IBA вызвал прогнозированное возмущение со стороны Украины и ее союзников. Как следствие – ряд государств объявили бойкот чемпионатам мира по боксу среди женщин и мужчин.
Сборная Украины по боксу официально присоединилась к бойкоту ЧМ-2023. Об этом решении сообщил вице-президент федерации бокса Олег Ильченко.
Ответ наш четкий: наши спортсмены и представители федерации бокса Украины не выступают там, где будут выступать представители стран-агрессоров – это Россия и Беларусь,
– заявил Ильченко.
Отметим, что решение объявить бойкот чемпионатам мира по боксу 2023 года приняли девять стран мира: США, Польша, Швейцария, Нидерланды, Великобритания, Ирландия, Чехия, Швеция и Канада. Напомним, что недавно коалиция составляла шесть стран.
Позиция основная: пока идет война и пока на территории нашего государства будут находиться войска РФ, они все апеллируют, что не будут выступать,
– сказал Ильченко.
Кроме того, вице-президент федерации бокса отметил, что Украина не будет участвовать в Олимпийских играх, если там будут представители террористов. Основным турниром для наших боксеров будут Европейские игры, которые будут принимать Польша в июне 2023 года.