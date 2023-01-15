Россия нанесла массированный ракетный удар по Днепру в субботу, 14 января. Одна из ракет попала в подъезд многоэтажки, полностью его разрушив. По состоянию на 18:00 воскресенья, 15 января, было известно о 30 погибших, извлеченных из-под обломков.

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Одним из погибших оказался тренер по боксу Михаил Кореновский. Эту информацию подтвердили в Федерации бокса Украины.

Кореновский был заслуженным тренером Украины по боксу и старшим тренером сборной Днепропетровской области. У него остались жена с двумя детьми. Семья осталась без жилья в результате террористической ракетной атаки России.

Ракетный удар по Днепру: что известно

Россия 14 января нанесла массированный ракетный удар по всей территории Украины. Еще перед тем оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву.

Одну из ракет враг выпустил из района Курской области около 15:30 14 января. Она и попала в многоэтажку, расположенную по адресу улица Набережная Победы в Днепре. Это была ракета Х-22. Это такая же ракета, которою россияне попали в торговый центр в Кременчуге.

Как отмечают в Воздушных силах, нашему государство нечем сбивать такие ракеты. Причем с начала полномасштабного вторжения оккупанты выпустили более 210 ракет такого типа. Никакие – подчеркиваем – сбить не удалось.

Спасатели извлекли тела 30 погибших. Еще более 70 человек получили ранения. Под завалами могут до сих пор находиться от 30 до 40 человек.