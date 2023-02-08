С начала полномасштабной войны в Украине большинство спортивных федераций применили санкции против России. Участникам из страны-террористки либо запретили выступать на соревнования, либо заставляли делать это под нейтральным флагом.

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Исключением была Международная ассоциация бокса (IBA). Ничего удивительного, ведь президент этой организации - россиянин Умар Кремлев, который приближен к фюреру РФ Владимиру Путину и является сторонником его политики геноцида в Украине.

В октябре IBA упразднила санкции против россиян и белорусов, позволив им даже выступать под своими террористическими флагами. Впрочем, цивилизованному миру это не понравилось.

Как сообщила Федерация бокса США, мужские и женские сборные Штатов не поедут на чемпионат мира по боксу-2023. Среди причин называется работа рефери, отсутствие санкций против лиц списка Макларена, персона Умара Кремлева, связь с Газпромом и несоблюдение политики нейтральности в отношении России и Белоруссии.

Спорт призван быть политически нейтральным. Но многие боксеры, тренеры и представители украинского бокса были убиты в результате российской войны против Украины. К примеру тренер Михаил Кореновский погиб в результате попадания российской ракеты в жилой дом в январе 2023 года. Спортивная инфраструктура Украины и многочисленные боксерские залы разрушены российской агрессией,

– говорится в заявлении организации.

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Отметим, что женский чемпионат мира по боксу пройдет с 15 по 31 марта в Индии. Мужской турнир назначен на 1-14 мая. Он пройдет в Узбекистане.