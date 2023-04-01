МОК ударил по лицу каждому украинцу, – Гераскевич о бойкоте, "хороших россиянах" и Гутцайте

Российские спортсмены вскоре могут вернуться на международные соревнования благодаря решению Международного олимпийского комитета. Украинский олимпиец Владислав Гераскевич – один из тех, кто сейчас активно этому противостоит.

Международный олимпийский комитет рекомендовал федерациям допустить российских и белорусских спортсменов к соревнованиям. Правда, при условии выполнения определенных требований. Украинский скелетонист Владислав Гераскевич в эксклюзивном интервью сайту 24 Канала рассказал, что не так с рекомендацией МОК и какие к ней есть замечания. А также к деятельности НОК Украины и ее скандальному руководителю Вадиму Гутцайту. И о возможном бойкоте Украиной международных соревнований из-за допуска россиян и белорусов.

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Давление со стороны МОК

Как вы в целом оцениваете рекомендацию МОК о допуске россиян и белорусов к международным соревнованиям?

Меня очень огорчил тот факт, что кто-то видит в этом победу. Я говорю о наших спортивных руководителях, о господине Гутцайте, который выставил, что у нас победа, что решение (о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде-2024, – 24 Канал) отложили куда-то. Не знаю, почему он считает это победой, если об этом было известно заранее – решение по Олимпийским играм приниматься не будет. Почему так? Потому что МОК перекладывает ответственность на федерации.

И сейчас важно понимать, что это только рекомендации МОК. Но это рекомендации, которые очень важны для международных федераций. Особенно для федераций, которые не такие большие, как Федерация легкой атлетики, и которые не такие богатые. Поэтому на них оказывается очень значительное давление со стороны МОК, и рекомендации обычно выполняются. Как это было в прошлом году, когда были рекомендации отстранить российских и белорусских спортсменов. Все федерации олимпийских видов спорта отстранили россиян. Сейчас эти рекомендации другие.

Рад, что туда был добавлен в последний момент пункт о военных, которые на контрактах, что они не могут участвовать в соревнованиях. По моим собственным наблюдениям, это произошло из-за медийного давления на эксперта – специальную докладчицу ООН, на которую опирался Бах в своих выступлениях.

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Обратите внимание! Речь идет о спецдокладчице ООН Александре Ксантаки, которая заявила, что к участию в соревнованиях должны быть допущены даже российские спортсмены, которые добровольно пошли на войну против Украины. И пока против них не будет обвинений в совершении геноцида или военных преступлений, их не следует отстранять от соревнований.



На такие высказывания отреагировал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица. Он заявил, что спецдокладчики ООН представляют собственное мнение, а не позицию ООН. Хотя именно Ксантаки была одним из авторов обращения в МОК от ООН относительно "дискриминации российских и белорусских спортсменов из-за их отстранения от соревнований", на которую опирался МОК в рекомендации допуска россиян и белорусов.

И теперь мы задаемся вопросом – а почему же мнение госпожи Ксантаки было основой для этого решения МОК?

Владислав Гераскевич с плакатом в поддержку мира в Украине на Олимпиаде-2022 в Пекине еще до полномасштабного вторжения России / фото из фейсбука спортсмена

И если мы берем в целом, то относительно этого решения МОК прекрасно высказалась немецкая министр, что "МОК ударило по лицу всем украинским спортсменам". И я считаю, что не только украинским спортсменам, но и всей Украине, и каждому украинцу. Потому что они не солидарны с Украиной. И не является солидарным с Украиной тот факт, что в МОК до сих пор работают на разных должностях лица из России, которые являются пропагандистами. Некоторые лица под персональными санкциями в Украине. И говорить о солидарности с Украиной и при этом не уважать наших законов – это очень лицемерно.

Вместо "нейтральных" россиян – команда беженцев

Что Национальный олимпийский комитет Украины должен был сделать, чтобы не допустить этого решения МОК?

В целом я считаю, что возвращение россиян и белорусов – возможно. Но это должны быть люди, выступающие против войны, осуждающие эту войну. Было неплохое мнение от министра спорта Польши, когда он говорил о команде беженцев. То есть спортсмены, которые должны отказаться от гражданства России или Беларуси. В противном случае они используются в любом случае в пропаганде.

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А также они должны выполнять те критерии, которые уже существуют. Они должны быть более детализированы и понятны. Потому что, например, мы видели критерий о том, что они не должны быть на военных контрактах. Но о каком сроке идет речь? Если они сегодня отказываются от контрактов, то они уже завтра могут выступать на Олимпийских играх или других международных соревнованиях? Потому что эти спортсмены могли вчера быть на передовой и убивать украинцев. От этого ничего не меняется, то, что они сейчас не будут на контрактах в силовых структурах.

Поэтому эти критерии, которые существуют, должны быть детализированы, более проработаны, и должны иметь четкие условия. Так, как имеют допинговые правила. Надо работать в этом направлении. А также добавить еще другие пункты. Потому что пока этих пунктов недостаточно, и они оставляют очень много возможностей российским и белорусским спортсменам использовать международную спортивную арену в пропаганде.

Вместо разговоров о бойкоте – коммуникация с МОК об отстранении россиян

Со стороны нашего Национального олимпийского комитета, я бы хотел, чтобы мы не говорили последние два или три месяца то, что мы будем бойкотировать Олимпийские игры. Потому что это не наша цель. Нет ничего хорошего в бойкоте. Если это будет принято, то это должно быть принято спортсменами. Потому что это их карьеры. Это должно быть взвешенное решение. И это решение, которое тоже будет плохим. В этом нет ничего хорошего. Но оно будет вынужденным. Если будут допущены российские и белорусские спортсмены, которые ответственны за эту войну или участвуют в российской пропаганде.

Но последние два – три месяца надо было коммуницировать с МОК и стараться максимально принять участие в разработке этих критериях, которые были озвучены.

И второе, чем стоило заниматься – это исключением тех лиц, за которые несут ответственность в МОК, которые есть у них в комиссиях и на официальных должностях.

К примеру, 26 февраля 2023 года Украина ввела санкции против четырех бывших российских спортсменов – Шамиля Тарпищева, Александра Попова, Виталия Смирнова и Елены Исинбаевой. Тарпищев и Исинбаева являются действительными членами МОК. Но в организации отказались отстранять их от работы.

Президент МОК – Томас Бах во время своей пресс-конференции говорил, что приняли решение, принимая во внимание спецдокладчиков ООН и Олимпийский саммит. В Олимпийском саммите участвовали три национальных олимпийских комитета – США, Китая, и, наверное должен быть НОК Украины. Но НОК Украины там не было. Там был НОК России, который был представлен президентом Олимпийского комитета России Станиславом Поздняковым. Это пропагандист. Он сам озвучивал, что это"большая честь для российских спортсменов участвовать в специальной военной операции". При этом, он полковник российской армии. И он участвует в этих заседаниях –Олимпийских саммитах, на которых базируется решение МОК. Такого не может быть.

НОК Украины должен сосредоточить свои силы. Гутцайт этим не занимается. Не знаю почему, возможно потому, что где-то у них были какие-то отношения с Поздняковым (Гутцайт и Поздняков вместе выступали за "Объединенную команду" на Олимпиаде 1992 в Барселоне, – 24 Канала). Но это не должно мешать глобальному движению нашей олимпийской семьи. И сейчас это мешает. Потому что эти люди, которые являются подсанкционными, они принимают решение о возвращении россиян. Их голос намного громче, чем голос НОК Украины. Поэтому надо направить силы на исключение этих лиц.

Как можно поддержать или защитить украинских спортсменов, которые вынуждены сталкиваться с россиянами?

То время, которое надо было использовать на борьбу с российскими и белорусскими спортсменами, у нас было использовано на разговоры о бойкоте. Это большая ошибка. Но сейчас я бы поддерживал декларации, письма тех спортсменов, которые выступают против участия российских и белорусских спортсменов в соревнованиях. И пытался бы проработать это со странами, принимающими соревнования, с НОК, которые были за возвращение.

Надо налаживать коммуникацию с теми, кто голосовал за возвращение, пытаться донести им информацию.

Например для НОК или организации некоторых азиатских стран эта война является очень далекой. Мы это тоже должны понимать. Многие африканские и азиатские страны не чувствуют, что это война настолько масштабная и большая. И новости у них также могут не так сильно освещать. А кто-то может и не следить за новостями. Но если есть налаженная коммуникация с этими странами, эту информацию можно доносить. И ее надо доносить до них – что это война, как она идет.

Потому что есть много заявлений от организаций из Африки или Азии, что российские спортсмены не виноваты. И это потому, что они неосведомлены в том, что россияне виноваты. Они неосведомлены с той информацией, которая есть у нас. И ее надо доносить. И это недоработка, но не поздно начинать сейчас. Надо обращаться к этим НОК, и эти решения могут быть изменены. Главное – работать.

Сейчас все говорят о летней Олимпиаде-2024 в Париже, потому что до нее чуть больше года. Но в 2026 году будет зимняя Олимпиада в Милане. До нее меньше, чем три года. Не думаете ли, что к тому времени МОК может свое решение вообще изменить, даже если война будет и дальше продолжаться?

Зимние виды спорта не под таким прессингом, потому что у нас квалификация начинается позже. И все же это решение касается всех федераций. И как мы видим, в зимних видах спорта уже тоже идут конгрессы – кто-то отстраняет, идут закулисные сражения, и там тоже кто-то собирается возвращать россиян. Но это мы увидим позже.

Владислав Гераскевич / фото с фейсбука спортсмена

Есть пример фехтования, где допустили, и легкой атлетики, где не допустили. При чем, с очень сильной позицией. И это пример, как надо было делать в фехтовании. То есть это было реально сделать, чтобы они остались отстраненными. Возможно была недостаточная коммуникация. Или еще какие-то факторы повлияли. Но говорить, что это решение было невозможным – неправильно. Потому что в фехтовании, сколько бы ни говорил Гутцайт, что они пророссийские и у России есть влияние, все же россияне в этом году не были отстранены.

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Конечно, в этой ситуации, когда федерация фехтования Украины принимает решение бойкотировать соревнования, в этой ситуации страдают только наши спортсмены. Потому что коалиция для бойкота массового наработана не была. И если нет коалиции, то бойкот не несет в себе никакого смысла, потому что страдают только наши спортсмены. Мы теряем площадку, чтобы рассказывать об Украине. Мы упускаем возможность развивать вид спорта.

Зато эту возможность получают россияне – они получают площадку для продвижения своих российских нарративов, для пропаганды войны, для использования его в виде символа единения с миром. То есть теряем только мы, и в перспективе 5 – 10 лет теряем гораздо больше. А россияне получают возможности. То есть бойкот в этом случае не несет в себе никакого смысла. Это очень громкое заявление. Но оно громкое, когда есть большая коалиция. Если мы только одни – то оно не имеет никакого смысла.

К сожалению, и коалиция не была наработана, и не проводилось достаточно работы для отстранения. И получилось так, что сейчас наши спортсмены оказались в очень затруднительном положении. Потому что они по указанию федерации должны бойкотировать соревнования. То есть начать терять первые соревнования для квалификации на Олимпийские игры.

Система квалификации на Олимпийские игры в фехтовании – это рейтинговая система. То есть если они сейчас теряют турнир, а потом еще один турнир, то шансы попадания на Олимпийские игры с каждым турниром, с каждым соревнованием уменьшаются. Поэтому бойкот не несет в себе никакого смысла.