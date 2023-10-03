"Заберет конфету от ребенка": битый Усиком и Фьюри боксер дал прогноз на "Бой века"

Британец Дерек Чисора на боксерском ринге имел опыт поединков против Тайсона Фьюри и Александра Усика. Так что ветеран хевивейта хорошо знаком с возможностями претендентов на звание абсолюта.

Обладатель титулов WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик и чемпион WBC Тайсон Фьюри подписали контракт на суперпоединок. Победитель боя впервые с 1999 года получит звание абсолютного чемпиона королевского дивизиона.

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Неутешительный прогноз для Усика

Эксперты и боксеры наперебой прогнозируют результат поединка в Саудовской Аравии. Высказал свое мнение относительно победителя и британский супертяжеловес Дерек Чисора.

Тайсон победит. Он больше, у него более длинные руки. Просто это Тайсон. Это все равно, что мужчина отнимет конфету из рук ребенка. Тайсон победит. Он переступит через этого парня. Вот и все,

– категорически заявил Чисора.

Отметим, что Чисора провел поединки против обоих претендентов на абсолют. В 2020 году Александр Усик решением судей победил британца.

А с "Цыганским королем" Чисора сражался даже трижды. В 2011 году тогда еще проспекты провели первый поединок. Молодой Тайсон победил располневшего соперника по очкам.

В 2014 году Чисора в 10 раунде отказался продолжать бой против мощного Фьюри. А в декабре 2022 года третье сражение соперников снова завершилось в пользу "Цыганского короля", который победил Чисору техническим нокаутом в 10 раунде.