Украинский боксер Александр Усик выиграл 18-й подряд бой на профессиональном ринге. В субботу, 31 октября, Усик в тяжелом поединке победил британца Дерека Чисору и одержал вторую победу в рамках супертяжелого веса.

Украинский боксер одержал победу решением судей, ведь бой продлился все 12 раундов. Об этом сообщает 24 канал.

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Ход боя

В первом раунде Чисора действовал первым номером и занял центр ринга. Усик пропустил не один тяжелый удар, ведь Дерек выбрасывал много ударов, в том числе по корпусу.

Усик активно начал второй раунд и выбросил много метких "двоек". Однако в конце трехминутки Чисора перехватил инициативу и сильно поиграл на нервах украинских болельщиков: Усик пропустил неприятный правый боковой.

Третий раунд Чисора также провел в центре ринга и прямолинейно атаковал Усика. Александру удалось несколько раз побеспокоить челюсть Дерека, чем выровнял бой.

В начале 4-го раунда Усик пропустил неприятный "оверхенд", но Чисора не смог развить успех. Украинцу все больше удавалось "проваливать" своего оппонента.

Tense this



Round 7 coming up #UsykChisora pic.twitter.com/9R0qdQfoGl — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) October 31, 2020

Пятый раунд был переломным: Усик уже начал занимать центр ринга и раскручивать Чисору. Дерек тяжело задышал и Усик начал бомбардировать британца своими ударами.

Нельзя сказать, что удары украинца были разрушительными, однако наносили ущерб Чисоре.

Шестой раунд Усик провел, работая на "отходах". Зато Чисора заметно нацелился на один удар. К концу 7-й трехминутки преимущество Усика стала очевидной и от нокдауна британца спас только гонг.

Следующий раунд снова был за Усиком, который работал первым номером и пробивал прекрасные "двойки". Девятый раунд неожиданно остался за Чисорой, который заставил Усика работать на "отходах" и побеспокоил не одним тяжелым ударом.

В десятый раунде Усик вернул себе преимущество: в знаки далась работа ног украинского боксера, который кружил вокруг Чисоры и выбрасывал точные выстрелы.

Предпоследняя трехминутка также была за Усиком, который продолжил выбрасывать тяжелые "двойки". Чисора уже боксировал с опущенной головой и чудом не упал... Все же бой прошел все 12 раундов и Усик одержал победу решением судей – 117:112, 115:113, 115:113.

После этого поединка Усик должен встретиться с Энтони Джошуа – чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBF. Усик – официальный претендент по линии WBO. К слову, Джошуа посетил бой Усика.